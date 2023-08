Eliminatorias 2026: Conmebol definió días y horarios para las primeras fechas; mirá cuándo juega la selección uruguaya

La selección uruguaya ya conoce los días y horarios de los primeros dos partidos de las Eliminatorias para el Mundial 2026 Estados Unidos, México y Canadá.

El premundial tendrá sus primeras dos fechas que se disputarán entre el 7 y el 12 de septiembre de 2023.

¿Cuándo debuta la selección uruguaya en las Eliminatorias 2026?

El debut la selección uruguaya en las Eliminatorias 2026 será en el Uruguay vs Chile en el Estadio Centenario, como ya era sabido.

El partido se jugará el viernes 8 de setiembre a las 20:00 horas.

Las fechas son la siguientes:

Conmebol

La Conmebol dio a conocer los días y horarios de las primeras dos fechas de las Eliminatorias para el Mundial 2026

Esa primera fecha tendrá tres partidos el jueves 7, Paraguay vs Perú, Colombia vs Venezuela y Argentina vs Ecuador; y se cerrará el viernes con el encuentro de la celeste y luego Brasil vs Bolivia.

¿Cuándo juega la selección uruguaya su segundo partido en las Eliminatorias 2026?

El segundo partido de la celeste será de visitante, Ecuador vs Uruguay, en Quito.

El encuentro se jugará el martes 12 de setiembre a las 18:00 de Uruguay, 16:00 de Ecuador.

Esa segunda fecha tendrá todos los partidos el martes 12: Bolivia vs Argentina, Chile vs Colombia, Perú vs Brasil y Venezuela vs Paraguay.