La contundente respuesta de Cavani cuando le preguntaron por la selección uruguaya y si jugaría en Nacional

A su llegada a Uruguay, donde hará una escala de pocas horas antes de viajar a Argentina a firmar con Boca Juniors, Edinson Cavani habló sobre la chance de seguir en la selección uruguaya, en el nuevo ciclo de Marcelo Bielsa.

El delantero dijo que “está abierto totalmente” a seguir jugando por la celeste, y que de hecho, el estar más cerca de Uruguay ayuda a sus ganas de seguir en el equipo ahora dirigido por Marcelo Bielsa. De todos modos aclaró que aún no recibió un llamado del entrenador.

“A nosotros, que estuvimos fuera mucho tiempo, después de tantos años te empieza a costar, pero no venir a la selección, sino los viajes, porque demorás más en recuperarte. Los tiempos no son los mismos que a los 25, te empiezan a frenar y empezás a pensar la continuidad. Estar más cerca de casa mantiene intacta la posibilidad de estar, no hay excusas”, dijo Cavani durante una conferencia de prensa en el Aeropuerto de Carrasco.

“No me llamó, no he hablado con el entrenador, no tuve la chance todavía, en cualquier momento se dará la chance. Estoy abierto totalmente”, agregó sobre la charla que aún no tuvo con Bielsa.

Preguntado sobre si tuvo alguna chance de volver al fútbol uruguayo, Cavani respondió con claridad. “No venía manejando el hecho de venir a Uruguay, pero nunca se sabe. El fútbol sigue, nosotros no sabemos cuánto podemos dar, veremos lo que pasará en un futuro. Nos fuimos a Europa, vimos las cosas como estaban y tomamos decisiones. Hoy es inútil hablar de dos años para adelante. Es un momento que quiero seguir disfrutando el futbol, de las ganas de ganar. Veremos hasta cuando me da y el estar cerca de cada te motiva más, te hace sacar la cabeza. Uno extraña la familia, se pierde cumpleaños. Esas cosas cambian ahora”.