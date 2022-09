Sergio Puglia recordó el cruce con Julio Ríos: "No me gusta que me traten en femenino, yo soy gay"

El comunicador Sergio Puglia recordó este martes el cruce que tuvo con el periodista Julio Ríos en el programa Polémica en el Bar.

El chef recordó el episodio en Canal 10 cuando debatían el 1° de julio sobre la paralización del fútbol por episodios de violencia. En determinado momento, Ríos le dijo: "Yo a vos te respeto. Si no sabés, respetá más". Y luego se refirió a él como "la Mirtha Legrand uruguaya".

"¡A mí no me insultes porque te tiro una copa!", exclamó Puglia y se levantó mientras era contenido por Piñeyrúa. "¡A mí no me insultes porque te tiro una copa!", exclamó Puglia y se levantó mientras era contenido por Piñeyrúa. "¡A mí no me tomes el pelo! ¡A mí no me digas la Mirtha Legrand uruguaya! ¡No me insultes porque es una discriminación! ¡Sos un atrevido!" y agregó: "¡Yo me llamo Sergio Puglia! ¡No soy una Mirtha Legrand y no me hables en femenino!", le gritó.

-Julio Ríos: Sos la Mirta Legrand Uruguaya

-Sergio Puglia: pic.twitter.com/1a4RoGC0F8 — Pablo Garcia (@PabloGarcia86_) July 2, 2022

Luego de ese intercambio, Puglia pidió disculpas a la audiencia por su reacción.

Casi tres meses después de ese episodio, Puglia contó al programa El Lado B (TV Ciudad) lo que le dejó ese momento.

#LadoB🗣️@pugliainvita: "A mí no me gusta que me traten en femenino, yo soy gay. Y encima me ponen de ejemplo denostando a una amiga y tratándome de vieja chota."#MiráDiferente #MiráLaRealidad pic.twitter.com/9ewNBU76Pd — Lado B (@ladobtvciudad) September 27, 2022

"Lo que pasa que no me gusta que me traten en femenino. Yo soy gay. ¿Qué significa ser gay? ¿Qué significa ser homosexual? Amar su propio sexo. Yo estoy casado con un hombre. Amo a un hombre", declaró.

Y agregó: "A mí no me gusta que me traten de femenino. Y todavía que para tratarme de femenino, me pongan como ejemplo denostando a una persona que es amiga mía y tratándome de vieja chota. No. Por eso me descontrolé. No tendría que haberme descontrolado", dijo.