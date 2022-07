"La Mirtha Legrand uruguaya": la frase de Julio Ríos que hizo estallar a Sergio Puglia en Polémica en el Bar

Sergio Puglia y Julio Ríos protagonizaron este viernes un acalorado debate en el programa Polémica en el bar (canal 10).

Los comunicadores tuvieron un fuerte intercambio sobre la paralización del fútbol y las denuncias de Villa Española por violencia.

"Yo no entiendo nada de lo que está hablando este hombre hace media hora", dijo Puglia, cuando el conductor Jorge Piñeyrúa lo invitó a opinar sobre el tema.

-Julio Ríos: Sos la Mirta Legrand Uruguaya

-Sergio Puglia: pic.twitter.com/1a4RoGC0F8 — Pablo Garcia (@PabloGarcia86_) July 2, 2022

Ríos lo interrumpió y le exigió que no hablara de él "despectivamente".

"Yo a vos te respeto. Si no sabés, respetá más", dijo el periodista deportivo.

Cuando Puglia, intentaba hablar, Ríos se refirió a él como "la Mirtha Legrand uruguaya".

"¡A mí no me insultes porque te tiro una copa!", exclamó Puglia y se levantó mientras era contenido por Piñeyrúa. "¡A mí no me tomes el pelo! ¡A mí no me digas la Mirtha Legrand uruguaya! ¡No me insultes porque es una discriminación! ¡Sos un atrevido!", dijo y agregó: "¡Yo me llamo Sergio Puglia! ¡No soy una Mirtha Legrand y no me hables en femenino!", le gritó.

Tras la situación, Ríos le pidió perdón. "Si eso te ofendió, te pido las disculpas del caso", le dijo aunque Puglia no se las aceptó.

Luego de ir a una tanda comercial, Puglia pidió disculpas a los televidentes por la situación vivida.