Seven, la primavera del rugby

Doce selecciones, 11 equipos, 61 partidos, 24 horas totales de rugby: la edición 30 del Seven de Punta del Este será una paliza de rugby en el Campus de Maldonado, con competencia para todos los gustos, en un torneo que es un clásico pero que además disfruta una revitalización.

Por un lado, la modalidad atraviesa en una primavera en todo el mundo, tras su entrada en los Juegos Olímpicos: es una modalidad fácil de ver para el recién llegado, ágil, y con muchos tries (ESPN transmite varias horas en vivo en esta edición). Por eso, también, Sudamérica Rugby ha colaborado con los organizadores de Old Boys, aportando presupuesto para la llegada de varios equipos internacionales.

Lo más destacado será la competencia de selecciones, que tendrá su inicio en la tarde del sábado. 12 selecciones de América, África y Europa disputarán la primera etapa del Circuito Sudamericano de Sevens, que se cerrará la semana que viene en Viña del Mar. Para los equipos sudamericanos (Uruguay, Brasil, Chile, Paraguay y Colombia) la motivación extra será lograr una de las dos plazas para la Qualy de Hong Kong (que da un ascenso al Circuito Mundial) y una para las etapas del Circuito en Las Vegas y Vancouver.

Los favoritos, por varios cuerpos, son Argentina y Sudáfrica. Los Pumas VII vienen con un equipo de primer nivel, a la altura del Circuito Mundial: Lautaro Bazán Vélez, Santiago Álvarez Fourcade, Rodrigo Etchart, Germán Schutz, Fernando Luna, Gastón Revol, Santiago Mare, Marcos Moroni, Conrado Roura y Franco Sábato. De esa manera, será el mejor equipo argentino en muchos años en Punta del Este, quizás desde la época en que el torneo esteño era parte del circuito mundial.

Sudáfrica, mientras tanto, viene con la denominación de Academia, pero tiene tres habituales del circuito (Ryan Oosthuizen, James Murphy and Heino Bezuidenhout) y otros cinco que han jugado torneos.

En el siguiente escalón vienen varios: Rusia, uno de los que ha peleado varias veces el ascenso al Circuito Mundial (ascendió en 2016), con el atractivo extra de que su DT es el Mago del Seven, el fijiano Waisale Serevi. Portugal es otro que supo tener equipo permamente en el Circuito, pero que, como todo su rugby, hoy está en retroceso. También Alemania, que en los últimos tres años siempre ha estado peleando hasta último momento la chance de meterse en el circuito, y viene con algunos jugadores de experiencia, que acaban de ser parte del repechaje al Mundial de 15.

En el mismo escalón se puede poner a Chile, hoy el segundo equipo en Sudamérica detrás de Argentina. Los chilenos vienen apostando en los últimos tiempos al seven como objetivo principal, han superado a Uruguay, han avanzado hasta semifinales de la Qualy de Hong Kong, han obtenido el oro en los Juegos Odesur, aunque el año pasado Uruguay les birló la clasificación a los sevens de Vancouver y Las Vegas, por lo que querrán revancha.

Brasil llega a Punta del Este con un equipo fuerte. Tras los Juegos Olímpicos de Río 2016, el objetivo de los norteños viró hacia el XV, ya que su plan es clasificar al Mundial 2023. Tuvieron un gran empuje de promoción del deporte con el histórico partido ante los All Blacks Maoríes en noviembre (35 mil personas en Morumbí para una derrota 3-35). No le han apostado grandes fichas al seven, pero ahora quieren aprovechar la chance de clasificar a los objetivos internacionales, y por eso importan varios jugadores desde el XV.

Estados Unidos y Canadá vendrán con segundos equipos. El año pasado les fue mal (10° y 11° respectivamente), por lo que allí está una motivación planteada para dar un salto.

Colombia será un seleccionado muy interesante para ver. Ha crecido en los dos códigos del rugby, pero en seven tiene jugadores naturalmente dotados, con velocidad y potencia. Su objetivo será escalar algún puesto (el año pasado fue 9°) y dar alguna sorpresa ante un rival superior. Paraguay, mientras tanto, tendrá la obligación de mejorar las actuaciones de los últimos tiempos, donde ha estado bastante lejos del resto.

Las chances de Los Teros VII

¿Y Uruguay? Llega con un equipo joven, con algunos que vienen de uno o dos años de proceso (Joaquín Alonso, Diego Ardao, Felipe Etcheverry, Eugenio Plottier) otros de la última generación de Teritos (Baltasar Amaya, James McCubbin, Juan Francisco Torres, José Iruleguy) y otros que en la temporada de clubes mostraron buenas cualidades: los de Ceibos Koba Brazionis y Tomás Ubilla, Juan Manuel Passadore de Los Cuervos y Luis Zeballos de Old Christians. La URU ha definido al seven como una plataforma de desarrollo del XV, y hacia allí están apuntadas las baterías. El equipo no debería tener presión de resultados, aunque tiene plantel para pelear palmo a palmo con Brasil y hasta poder dar una sorpresa ante Chile. En la serie el objetivo será ganarle a Colombia y Rusia, y hacer un partido digno ante Sudáfrica, para tener un buen cruce en cuartos de final (Canadá, Portugal o Brasil).

Torneo de clubes

Por otro lado, el torneo de clubes vuelve después de un año sin jugarse. Serán once equipos, seis de Uruguay (Old Boys tendrá dos), cuatro de Argentina y Moby Dick como invitación, con la novedad que este año juega separado de Lobos, su habitual socio. Algunos clubes uruguayos desistieron de participar (Old Christians, MVCC), al igual que otros argentinos. El crecimiento del torneo de selecciones hace que el campeonato de clubes vaya temprano el sábado (entre la hora 11 y las 16:30), y el domingo las definiciones se mecharán con las de los países. La Tablada, Entre Ríos y Moby Dick se perfilan como favoritos, aunque es una buena temporada para que uruguayos como Old Boys, Carrasco Polo o Trébol puedan avanzar bastante y competir por el título.

¿Dónde se puede ver?

Por TV

ESPN3 trnamisitá las dos jornadas desde la hora 16 hasta las 23.