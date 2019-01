El Seven de Punta del Este sube otro escalón: qué esperar de la edición 2019

Pasito a pasito. El Seven de Punta del Este sigue subiendo escalones en nivel de competencia. Algún exigente podrá sentirse desconforme porque no es aquel de la década de 1990, pero eso sería poco realista en el mundo actual, en el que el World Rugby Sevens Series mueve varios millones. En cambio, el torneo que organiza Old Boys y Sudamérica Rugby, en su 30ª edición tiene una excelente lista de equipos internacionales, que disputarán la primera etapa del Circuito sudamericano, junto a Viña del Mar, que se disputa el fin de semana siguiente.

La aparición como coorganizador de Sudamérica Rugby, en los últimos años, ha sido clave para reimpulsar al torneo, que este año servirá a varios equipos como preparación durante la pausa del circuito mundial, que volverá el 26 y 27 de enero en Nueva Zelanda. Así, el torneo contará con 12 selecciones, de diferentes niveles.

Lo más destacado será lo de Argentina, que viene con su seleccionado titular, el mismo que participa en el circuito y que, tras dos etapas, está en el octavo puesto. Pero además, Sudáfrica trajo una nómina que mezcla habituales del circuito con otros que han jugado algún torneo y buscan más minutos en el principal equipo, mientras que Canadá y Estados Unidos traen equipos desarrollo. Se suman Portugal y Rusia, equipos que han jugado el Circuito Mundial y quieren volver, Alemania, de interesantes apariciones en los últimos años, con fuerte respaldo económico del olimpismo y con varios jugadores que vienen de jugar el repechaje mundialista de XV.

Y además están los sudamericanos, que se jugarán, en dos etapas, la plaza para los Sevens de Vancouver y Las Vegas (parte del Circuito Mundial), y dos lugares en la Qualy de Hong Kong, en la que 12 equipos buscan el ascenso al Circuito. Allí estará Chile, que en los últimos tiempos se ha afianzado en el segundo lugar de América, privilegiando al seven sobre el XV. También Brasil, que tras los juegos olímpicos de Río viró y empezó a apostar primordialmente al XV, pero que no quiere dejar pasar la oportunidad y pone en cancha varios jugadores del seleccionado principal. También Colombia, el equipo de mayor crecimiento en los últimos años en el rugby sudamericano, que ya sobrepasó a Paraguay en seven y en XV y quiere seguir subiendo escalones, y los guaraníes, anclados en el tiempo y superados por la modernidad del rugby.

Y junto a todos ellos Uruguay, en proceso de redescubrimiento. Largo, y en algunos momentos traumático, ha sido el debate a la interna sobre qué hacer con el seven, qué rol debía tener respecto al XV. En los últimos tiempos se sinceró, y con el nuevo cuerpo técnico (Francisco De Posadas asumió hace menos de dos meses, junto a Juan Campomar e Ignacio Conti) se echó a andar definitivamente la estrategia: ser una plataforma de desarrollo de jugadores jóvenes para el seleccionado de XV.

Eso libera algo de presión: en ese esquema, llegar a ser un equipo del Circuito Mundial se presume harto difícil. Pero también lo era con el sistema híbrido que se probó en los últimos años, con un mix de jugadores jóvenes, otros referentes del seven y algunos “importados” desde el XV, que solían tener poco tiempo de trabajo con el equipo. El objetivo más lógico parece ser apuntar a clasificar a las instancias internacionales, e intentar desplazar a Chile, aunque se sabe que es difícil ante un equipo que, al menos por ahora, tiene sus mayores baterías apuntadas ahí. Y el “por ahora” se debe a que el nuevo hombre fuerte del rugby chileno es el uruguayo Pablo Lemoine, un hombre de la escuela de que el seven debe ser un camino de desarrollo para el XV.

El torneo de selecciones se divide en tres grupos de cuatro equipos: primeros, segundos y los dos mejores terceros clasifican a los cuartos de final, y los últimos cuatro juegan la definición de la copa de honor. Para Uruguay el objetivo debería estar en pelear el segundo lugar de la serie con Rusia, y de ahí pegar el zarpazo buscando las semifinales. Los puestos del Circuito sudamericano se definen según la ubicación de los equipos de la región en los dos torneos.

Vuelven los clubes

La novedad para esta 30° edición es que, luego de un año, los clubes volverán a decir presente con un torneo paralelo. El torneo de selecciones adquirió un porte tal que complicó el calendario de los clubes, pero el pedido expreso del vicepresidente de World Rugby Agustín Pichot surtió efecto: “No pueden faltar los clubes”. Así, el torneo de equipos tendrá horarios un poco sui generis el sábado, entre las 11.20 y las 18, y el domingo mechado entre la definición de las selecciones. De Uruguay, además de Old Boys con dos equipos, estarán Trébol, Lobos, Carrasco Polo y Ceibos, mientras que de Argentina vendrán La Tablada y Palermo Bajo (Córdoba, CURNE de Resistencia, la selección de Entre Ríos y el equipo invitación Moby Dick.

Grupos selecciones

GRUPO A: EEUU, Alemaniam, Chile, Paraguay

GRUPO B: Sudáfrica, Rusia, Uruguay, Colombia

GRUPO C: Argentina, Canadá, Portugal, Brasil

Grupos clubes

GRUPO A: La Tablada, Trébol, Moby Dick, Lobos

GRUPO B: Palermo Bajo, Carrasco Polo, Entre Ríos, OBC Azulgrana

GRUPO C: Old Boys, Ceibos, CURNE

Fixture

Sábado 5 de enero

Clubes

11:20 La Tablada-Trébol

11:40 Moby Dick-Lobos

12:00 Palermo Bajo-Carrasco Polo

12:20 Entre Ríos-OBC Azulgrana

12:40 Old Boys-Ceibos

13:00 La Tablada-Lobos

13:20 Moby Dick-Trébol

13:40 Palermo Bajo-OBC Azulgrana

14:00 Entre Ríos-Carrasco Polo

14:20 Old Boys-CURNE

14:40 Trébol-Lobos

15:00 Moby Dick-La Tablada

15:20 Carrasco Polo-OBC Azulgrana

15:40 Entre Ríos-Palermo Bajo

16:00 CURNE-Ceibos

Selecciones

16:25 Chile vs. Alemania

16:47 USA vs. Paraguay

17:09 Canadá vs. Portugal

17:31 Argentina vs. Brasil

17:53 Uruguay vs. Colombia

18:15 Sudáfrica vs. Rusia

18:37 Chile vs. Paraguay

18:59 USA vs. Alemania

19:21 Canadá vs. Brasil

19:43 Argentina vs. Portugal

20:05 Rusia vs. Uruguay

20:27 Sudáfrica vs. Colombia

20:49 Alemania vs. Paraguay

21:11 Portugal vs. Brasil

21:33 USA vs. Chile

21:55 Rusia vs. Colombia

22:17 Argentina vs. Canadá

22:39 Sudáfrica vs. Uruguay

Domingo 6 de enero