“Si comprás zapatos no comés”: Polenta habló del paro en el fútbol y los sueldos en Segunda división

El capitán de Nacional, Diego Polenta, habló sobre el paro en el fútbol uruguayo y consideró “justo” el reclamo que hacen los futbolistas, y también cuestionó el trasfondo “político” que hay entre los clubes en medio del conflicto.

“Estamos en un momento complicado, de no entender lo que está pasando, porque en realidad creo que el reclamo que estamos haciendo hoy en día como gremio es un reclamo justo”, dijo el zaguero este viernes en la conferencia de prensa que dio el club tricolor en la Ciudad Deportiva Los Céspedes.

“Nosotros mismos, los jugadores, dijimos en una de esas reuniones que el tiempo que se había tomado la Mutual (para negociar el estatuto del jugador, 22 meses) era mucho. Hay muchos clubes que están de acuerdo, otros que no, entonces no sabemos”.

El zaguero también se refirió a las diferencias que hay entre los clubes para aprobar los reclamos que pidieron los futbolistas para aprobar el estatuto del jugador.

Leonardo Carreño

Diego Polenta

“La verdad que estoy sorprendido, no entiendo cómo hay unos pocos clubes que están tirando para que no se continúe jugando al fútbol, para parar todo de una”, señaló.

“Así que nosotros tranquilos, en temas políticos no nos metemos, porque ustedes saben que es un tema político de pocos clubes con la AUF”, expresó.

Polenta agregó que los futbolistas hacen un “reclamo digno” para que los jugadores de Segunda división tengan un aumento de salarios.

“Nosotros estamos haciendo un reclamo de un salario digno para un profesional, si así lo quieren llamar, porque para mí de profesional tiene poco”, sostuvo.

En ese sentido, mencionó el costo de los botines de fútbol que debe comprar cada futbolista. “Lo que hoy cuesta un par de zapatos, si comprás zapatos no comés”.

Con la actualización del 1º de agosto de este año, el salario mínimo de un jugador del ascenso es de $ 29.538. El salario líquido, descontados los aportes correspondientes, es de poco más de $ 22.000.

“Creo que llegó el momento también de pensar en esos colegas que hoy pueden estar en es divisional y mañana pueden estar acá o en Europa. Si queremos ser profesionales esto tiene que cambiar de una vez por todas y creo que llego el momento”, expresó.

Para el capitán tricolor el paro tiene que seguir hasta que se llegue a un acuerdo.

“No me interesa el tema político, no me meto, pero sí que están haciendo política y no lo merecemos”, señaló.

La salida al conflicto “hoy en día está en mano de los clubes”, dijo. “Nosotros ya hablamos, ya sabemos lo que presentamos y está en mano de los clubes. Obviamente siempre la culpa quieren que la tenga el jugador, pero no es así. Yo me animo a decirlo, la culpa no es del jugador, es de los dirigentes”, agregó.