Si pierde el Frente Amplio no será por el peso de los hechos sino por la elocuencia de las palabras

De un tiempo a esta parte me he convencido que el resultado más probable del ciclo electoral en curso es la derrota del Frente Amplio. Esta conclusión se apoya en diferentes piezas de evidencia, algunas de las cuales he ido presentando durante los últimos meses. Un aspecto de apariencia paradójica de este proceso es que coincide con uno de los mejores momentos de Uruguay en diversos indicadores internacionales. Dicho de un modo más sencillo: el partido de gobierno está a punto de perder las elecciones, aunque, en términos comparados, al país le va muy bien. ¿Cómo se vinculan estos dos datos entre sí? ¿No es, acaso, una contradicción?