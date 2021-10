"Si quieren, tengo más": dirigente de Fenapes tenía formularios "en blanco" para justificar faltas

La directora de un liceo del interior afirmó este lunes en el Parlamento que uno de los docentes a su cargo, dirigente sindical, disponía de formularios en blanco, ya firmados por autoridades del sindicato, a través de los cuales logró validar 265 horas de clase que no había prestado y que él mismo se encargaba de rellenar.

Esther Baratta fue convocada para prestar testimonio ante la comisión Investigadora que, en Diputados, analiza las denuncias sobre una presunta maniobra de justificación de licencias irregulares por parte de algunos integrantes de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes), durante el pasado gobierno.

Baratta, profesora de Filosofía, ejerce desde 2018 como la directora del liceo rural ubicado en Colonia Lavalleja, a 112 kilómetros de la ciudad de Salto.

Contó además que desde fines de la década de 1990 fue militante activa de Fenapes, una etapa de la que, dijo, tiene "los mejores recuerdos". A principios de 2018 se desafilió del sindicato ya que, según relató, no se sentía representada por el dirigente del gremio en Salto.

Ante la comisión relató el caso de Raúl May, un docente de ese centro que en 2018 integraba el Ejecutivo departamental del gremio y que usufructuaba licencias sindicales. May viajaba lunes y martes a Montevideo por tareas gremiales, pero se había comprometido a cumplir con sus tareas de adscripción y de tutoría en Geografía, para lo que tomó 20 horas semanales.

"De repente, empieza a no ir, pero excesivamente", contó Baratta en la comisión investigadora, según consta en la versión taquigráfica a la que accedió El Observador. "Lo que pasa es que el sindicato me demanda", fue la respuesta de May, cuya actitud se fue volviendo más "autoritaria" y que, en determinado momento, anunció que "no haría ninguna tarea administrativa" al argumentar que "no le correspondía".

Baratta prosiguió con su relato y aseguró que May "se ofuscó" cuando se le comenzó a pedir justificativos por sus faltas. "Un día, llevó un block A4 rojo con blanco, sin fecha, sin nada", dijo. "Se sentó en secretaría y dijo: 'pasame la fecha que quieren que justifique'".

Las funcionarias del liceo le fueron pasando las fechas, y el docente iba llenando los formularios. "Tenemos dos cajas de papeles de él", aseguró la directora, que apuntó que el block A4 que tenía May "ya venía firmado".

"Si quieren más, acá tengo", afirmaba May, mostrando el block. "Venía con el block, llenaba, arrancaba y entregaba".

Consultada, Baratta dijo recordar que una de las firmas que acompañaba los formularios en blanco era la de Marcel Slamovitz, vicepresidente de Fenapes. La docente también mencionó a Alejandra Vespa, otra dirigente de la federación.

A través de esa vía, a May le fueron validadas 265 horas de clase que, en realidad, no dictó.

Se trataba de los formularios 70.10, que sirven para justificar inasistencias por actividad sindical al amparo de un convenio firmado en 2017 entre Secundaria y Fenapes de cuya existencia existen dudas en la comisión investigadora.

Técnicamente, habilitan a faltar a clases para concurrir a las Asambleas Técnicas Docentes (ATD), y cuando el docente es solicitado para una actividad en otro ente del Estado.

"Me parecía abusivo eso", dijo Baratta sobre la actitud de su subordinado. "Mis compañeros de la filial estaban al tanto y preocupados, hablaron con él y le dijeron: 'no podés seguir haciendo eso'".

Baratta, que terminó siendo recusada por May ante Secundaria, agregó que la presentación de los formularios le permitieron al docente, pese a las faltas, seguir cobrando presentismo. "Otros profesores que trabajan sin parar pero se enfermaron, no cobraron", dijo. "Él cobró, porque como el 70.10 no afecta, cobraba todo".

Una situación que, según dijo, generó la indignación de sus colegas. "Me reclamaban a mí que él no trabajaba y cobraba", señaló. A tal punto que varios integrantes del sindicato le plantearon a May que "estaba haciendo abuso" de una herramienta que había sido creada para casos excepcionales y que "no era para no trabajar todo el año".

"Aparentemente, él no les hizo caso, no los escuchó", relató la docente.

Las inasistencias de May, contó Baratta, derivaron en que la adscripción se convirtiera en la "pata floja" del liceo. También las tutorías, que no tienen suplencias. "Causó mucho daño", afirmó la directora.

De buena fe

Las dudas sobre la vigencia del convenio que habilitaría a los docentes a ampararse para justificar inasistencias alcanza también a los propios involucrados, como Daniel Castro Peñalva.

Director del Liceo 45 de Montevideo dijo haber avalado formularios presentados por docentes a su cargo. "No tengo certezas, nunca lo ví", afirmó. "Obré de buena fe y entendí que mi interlocutor también lo hacía".

Al igual que Baratta, Castro dijo en la comisión haber estado afiliado a Fenapes, por la cual "mantiene el respeto" aunque se desafilió en 2013. "No estaba cómodo y no me sentía representado", dijo.

A la comisión asistió también Leticia Pereira, subdirectora del liceo Tomás Berreta de Canelones. Pereira no pudo aportar ningún dato relevante ante la comisión, aunque se despidió con un pedido particular: que los diputados le firmaran el formulario 70.10.

"Hablé en la dirección de turno, avisé que hoy estaba invitada a esto y pedí el día. Me dijeron que sí, y que seguramente me darían una constancia", expresó.