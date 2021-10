¿"Oscurantismo" o "mitos"? La reforma educativa enfrenta al Codicen con el sindicato

Desde que el gobierno confirmó que avanzará en una reforma educativa que empezará a ser aplicada en forma de plan piloto a partir de 2022, los docentes sindicalizados de Secundaria empezaron a mirar con desconfianza el proyecto que, entienden, los ha dejado afuera de la discusión.

Uno de los objetivos del Consejo Directivo Centrales crear un Bachillerato General Interdisciplinario en el que los estudiantes tendrán una formación común con algunas materias optativas en los primeros dos años (cuarto y quinto) y en sexto elegirán un énfasis, como ciencias médicas, ingenierías o tecnologías. La idea es que, una vez aplicado el plan piloto, los cambios se masifiquen en 2023.

Juan Gabito, consejero del Consejo Directivo Central (Codicen), dijo a El Observador que la reforma se encuentra en fase de planificación, en la que “hay que actualizar los contenidos de los programas educativos y dar mayor flexibilidad para que la gente esté motivada a permanecer en el sistema”. Remarcó que el hecho de que solo el 43% de liceales termine el bachillerato habla de que “hay algo que no está funcionando”.

Sin embargo, en la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) reclaman porque no han recibido propuestas pedagógicas sobre el tema.

“Se ha privado a los docentes de cualquier nivel de participación en el proyecto educativo. Está clarísimo que la reforma se está haciendo con gente que no es de la educación pública, se está haciendo todo con un enorme oscurantismo”, dijo a El Observador el integrante de la federación Javier Iglesias, quien insistió en que la reforma tiene detrás una concepción “vertical, autoritaria y antidemocrática”.

Uno de los puntos que enfrenta a las autoridades con los docentes agremiados tiene que ver con cómo se diseñará la currícula. Según resaltó Gabito, el plan es que cada estudiante pueda elaborar su propio esquema de materias según sus intereses.

Con respecto a esto, Iglesias declaró que una reforma en la currícula no solucionaría el problema, dado que “muchísimos estudiantes dejan de asistir a clases porque las familias no tienen para comer, porque tienen que cuidar a sus hermanos o porque tienen que trabajar”, no porque los programas “tengan muchas asignaturas o por la dificultad de las evaluaciones”. El docente señaló que "con los anuncios públicos que hay, parece que se van a adoptar las mismas políticas que vienen desde los 90: pauperizar la calidad de la enseñanza para asegurar un nivel de repetición mucho menor”.

Iglesias dijo que la reforma “plantea una precarización de muchos contenidos, que va a obligar a los estudiantes y trabajadores a defender un mínimo de calidad educativa”, por lo que prevé más “movilizaciones” estudiantiles en defensa de las orientaciones existentes. Según el docente, todo se solucionaría “convocando a trabajadores y estudiantes a discutir democráticamente sobre cómo avanzar en política educativa”.

Para Iglesias, los que impulsan la reforma de bachillerato tienen una actitud "vertical, antidemocrática y autoritaria”.

Sin embargo, sobre el futuro de la reforma, Gabito dijo que en las conversaciones de ANEP no se descarta la idea de una mayor carga horaria para los liceales ni de implementar un sistema de materias optativas en bachillerato. Uno de los objetivos de los cambios es que “cada estudiante pueda elaborar su propia currícula en base a aquellas cuestiones que le interesan más”, dijo el consejero. De todos modos, aseguró que cuando la propuesta esté más consolidada se harán consultas a varios referentes de la sociedad, de los gremios y de las asambleas técnico-docentes.

El "mito" de eliminar artístico

Tras el anuncio de la reforma educativa, varios grupos estudiantiles hicieron manifestaciones en contra de los cambios propuestos por la ANEP. El 29 de setiembre liceales de Montevideo y de Canelones pararon "en defensa de los bachilleratos diversificados" y en reclamo ante la eliminación de las orientaciones artísticas y humanísticas, según consignó Caras y Caretas.

A su vez, Primera Página reportó sobre una manifestación en Minas con consignas similares. Una petición que resaltó en ambas ocasiones fue la de la protección del bachillerato artístico, incluso con carteles que decían que “el arte es un derecho”.

En diálogo con El Observador, Gabito remarcó que “nadie dijo de sacar el arte” de la currícula y que su supuesta eliminación es “totalmente falsa”. El consejero destacó que todavía no se ha definido cuál va a ser el esquema de materias y que decir que se va a “borrar” artístico del programa de bachillerato “es como decir que se va a sacar el derecho o la ingeniería”.

Incidencia de la LUC

La ley de urgente consideración introdujo cambios a 76 artículos de los 120 presentes en la ley de educación de 2008. Uno de ellos, por ejemplo, eliminó los consejos de Educación Primaria, Secundaria y Técnico Profesional, para que rijan en su lugar las direcciones generales bajo la órbita del Codicen. Y esto, según entienden en la federación docente, implicó que el intercambio entre profesores y autoridades se haya empobrecido.

“Gran parte de las decisiones unilaterales antidemocráticas que sufrimos los trabajadores de secundaria parten de que la supresión de los consejos hizo que se sustituyeran los mecanismos colectivos donde antes podía generarse un debate”, dijo Iglesias a El Observador.

Para Gabito, sin embargo, esa idea no es más que "otra leyenda urbana". “La LUC no interviene en nada, ni a favor ni en contra de la reforma educativa, el marco jurídico es totalmente intrascendente en relación a esta gestión”, concluyó el consejero.