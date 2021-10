Dirigente de Fenapes se quejó en el Parlamento: "Se habla de nosotros como si fuéramos unos vagos"

La comisión Investigadora que trata en Diputados las denuncias sobre la justificación de licencias de forma irregular en Secundaria recibió pro primera vez desde que comenzó su actuación a uno de los docentes que aparecen cuestionados.

Fue el dirigente de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes), Mario Bango, que denunció sin vueltas el caso como una "operación" en contra de su sindicato, apuntó contra el gobierno, se enfrentó al diputado que denunció los hechos y, directamente, criticó la actuación de la propia investigadora.

"Hay cosas que acá se dicen y que son verdades a medias" lamentó este lunes , al cuestionar que por este tema en la sociedad "muy livianamente se habla de nosotros como su fuéramos unos vagos".

En ese marco, se quejó ante los legisladores haber sido cuestionado públicamente por "haberse tomado 120 horas libres" que, si se incluyen las horas de coordinación docente, pueden ser 10 días al año. "¿Quién no falta (a trabajar) cinco o seis días al año, a veces, por enfermedad o por equis motivo?", se preguntó.

Bango defendió varias veces en su exposición la legalidad de las licencias tomadas. El docente pidió disculpas por la "catarsis", declarándose ofendido por las acusaciones en su contra.

"Tengo la conciencia muy tranquila de lo que hice, pero me duele el ataque al sindicato y a la historia del movimiento sindical", afirmó. En el contexto de lo que calificó como un "enchastre moral", le dio la razón al entonces consejero de Secundaria, Javier Landoni, señalado por respaldar el aval a estas inasistencias bajo el argumento de "proteger" a los docentes, evitando divulgar esa información para no perjudicarlos ni "someterlos a un escarnio público".

Bango también expuso que la "operación" en contra de su sindicato tiene color político. "Si hubiera ganado el Frente Amplio esto no hubiera pasado porque, de hecho, la autonomía de la educación es un cuento", aseguró. "A la educación la han tomado como un botín de guerra y hoy nos están cobrando cuentas a nosotros", dijo. También, sostuvo, se trata de un "tiro por elevación" a las anteriores autoridades del Consejo de Secundaria.

En verdad, dijo Bango, Langoni resultó un "pitoniso", ya que "realmente caímos en el escarnio público". En su visión, lo deseable hubiera sido que Secundaria apostara por una investigación administrativa. "Es la primera vez en la historia democrática que en un Parlamento interviene un sindicato, es una especie de intervención", aseguró. "En la dictadura lo pasamos, pero no voy a cometer el agravio de decir que estamos en una dictadura", agregó.

El dirigente sindical reaccionó cuando le fueron citadas declaraciones del ex presidente del Consejo Directivo Central (Codicen), Wilson Netto, cuando el 23 de abril le dijo a El País que "no correspondía" la aplicación del formulario 70.10 para justificar las faltas, ni tampoco un convenio firmado al respecto.

"El hecho de ser designado por José Mujica o por Tabaré Vázquez no da crédito a que no tenga errores también", señaló Bango. Defendió la validez de las solicitudes de licencia efectuadas por los docentes, bajo el amparo del artículo 70.10 que, a su entender, habilita inasistencias para actividades gremiales. "Son emitidas por un sindicato que tiene 60 años, que tiene su membrete y su firma de autoridades. De trucho no tiene nada. Trucho es el argumento que esgrimen algunos diciendo que son falsos", señaló, en clara referencia al diputado denunciante, el colorado Felipe Schipani.

En concreto, Bango se preguntó por qué la comisión insiste en afirmar que las licencias tomadas fueron irregulares. "Ya deja de ser una comisión investigadora si antes de 'irregulares' no le ponen 'presuntamente irregulares', porque se supone que hay que comprobar las cosas para rotularlas de antemano", se quejó. "Eso es prejuzgamiento, y el prejuzgamiento deslegitima cualquier intervención", añadió.

"No entiendo por qué tanta alharaca con esto si en definitiva lo que se está haciendo es una operación, y nosotros somos los rehenes", aseguró. "Lo digo con total libertad: como el gobierno cambió, cambiaron las autoridades de Secundaria y hay que tratar de echarle la culpa a los demás", sostuvo.

El dirigente pidió en ese sentido que la educación quede por encima de todo este debate el el que, dijo, hay "persecución sindical" y "cobro de facturas a gobiernos anteriores".

También cuestionó que los "certificados" se filtraran a la prensa previo a la apertura de la investigación. "Una operación que para mí no tiene parangón", expuso. Bango señaló la necesidad de una "investigación a fondo" sobre por qué determinados medios de prensa publicaron esos documentos una semana antes que el 28 de junio pasado fueran solicitados por la directora general de Secundaria, Jenifer Cherro.

Que lo pida a Secundaria

Durante su intervención el sindicalista increpó en forma particular a Schipani. Apeló a afirmaciones anteriores del legislador, en cuanto a que el accionar de Fenapes "rozaba" la ilegalidad.

"Llévenlo a la Justicia, no hay ningún problema", desafío. "Eso sí, si la Justicia dictamina que teníamos razón, que tenga la dignidad de despojarse de sus fueros para ver de alguna manera que nos injurió o nos difamó", pidió.

Bango, incluso, se negó a responder las preguntas formuladas por Schipani. "El diputado Schipani no integra la comisión, ¿es invitado?", preguntó. "Él es integrante no de la comisión, sino que está participando como denunciante, fue quien generó la denuncia en la comisión pre investigadora", señaló su presidente, el diputado nacionalista Alfonso Lereté.

"Claro, pero el Reglamento establece que no integra la comisión, por eso digo", precisó el dirigente. "Le digo al diputado que, valiéndonos de la ley, que le pida a Secundaria la información", complementó.

La educación no está tan mal

Ante la comisión, Bango coincidió en que, "hasta cierto punto", el estado de la educación es malo. "Pero no está tan mal como lo pintan" dijo, al recordar los casos de alumnos de liceos públicos que viajaron a la NASA y ganaron premios.

"No podemos competir con Finlandia", apuntó. Ejemplificó que en ese país un docente gana US$ 2.500 por mes mientras que en Uruguay su sueldo no llega a US$ 500. "¿De qué estamos hablando? Hay que poner en la balanza todos los factores si es que vamos a comparar", pidió. En su opinión, las pruebas PISA no sirven para nada. "Marcan habilidades que en algunos países son destrezas y en otros son dificultades", señaló. "Las destrezas son para los que tienen otra cultura, no la nuestra".

Bango precisó qué tipo de cambios necesitaría el sistema. "Lo lógico sería que un profesor tuviera solo la unidad docente de 20 horas y que realmente viviera dignamente con eso, para no tener que estar trotando de liceo en liceo pero, "¿quién le pone el cascabel al gato?", concluyó.