Si resulta electa, Raffo exonerará un año de tributos a comercios barriales

La candidata de la coalición multicolor para las elecciones departamentales de Montevideo, Laura Raffo, presentó este miércoles el primer capítulo de su plan de gobierno, que se llama "Montevideo se reactiva" y se enfoca en el empleo.

La propuesta tiene tres pilares: la exoneración de tributos a los comercios de barrio durante un año, la creación de una red de apoyo para pequeños y medianos emprendedores, y la atracción de proyectos generadores de empleo con un plan de incentivos para que los emprendimientos se ubiquen en la periferia de la capital.

Raffo aseguró que en las recorridas que hizo con su comando de campaña le "quedó muy claro" que la principal preocupación de los montevideanos es el empleo. Por eso, su propuesta para gobernar la capital empieza por las políticas que la comuna puede implementar para "reactivar" las fuentes laborales.

Diego Battiste

El "alivio impositivo" para los comercios de barrio es el primer pilar. La economista se comprometió a exonerar a los comercios micro y pequeños (como rotiserías, peluquerías y panaderías) del pago durante un año de todos los tributos que dependen de la Intendencia de Montevideo. En esos 365 días, a su vez, se propone "analizar en profundidad toda la estructura impositiva de la IMM para ver cómo simplificarla" y si es posible eliminar "de manera permanente" alguna de las tasas y permisos que la comuna cobra.

La propuesta supondría una renuncia fiscal de $ 1.600 millones, aseguró Raffo en rueda de prensa, que a partir del análisis de los técnicos que la asesoran afirmó que es viable y necesaria. Los comerciantes que se verían beneficiados por el "alivio impositivo" emplean aproximadamente a 350 mil trabajadores.

El segundo pilar de la propuesta de Raffo es la creación de "Montevideo emprende", una red de apoyo a micro y pequeños emprendedores. En los ocho municipios de Montevideo habrá centros de apoyo para ayudar a este tipo de trabajadores, a los que entre otras cosas se les dará "herramientas para calcular sus costos, cómo vender mejor y publicitar lo que hacen".

Diego Battiste

Asimismo, en una eventual Intendencia de Montevideo encabezada por Raffo se buscará atraer "grandes proyectos al departamento" para fomentar la creación de nuevos puestos de trabajo. Para ello se creará un plan de incentivos para los inversionistas que se radiquen en las zonas "más vulnerables" de Montevideo.

Figuras de los cinco partidos que integran la alianza electoral –Nacional, Colorado, Cabildo Abierto, Independiente y de la Gente– participaron del acto, entre ellos Álvaro Delgado, el secretario de Presidencia, y los ministros Luis Alberto Heber (Transporte), Irene Moreira (Vivienda) y Pablo Mieres (Trabajo). A su vez asistieron varios legisladores, como el senador Guido Manini Ríos (Cabildo Abierto) y sus pares nacionalistas Gustavo Penadés, Gloria Rodríguez y Jorge Gandini.

Diego Battiste

"Plan de gobierno conjunto"

Después de un discurso que duró poco más de 10 minutos, Raffo dio una conferencia de prensa en la que cuestionó la gestión del frenteamplista Daniel Martínez, el exintendente de Montevideo, quien figura primero en todas las encuestas.

La candidata sostuvo que el ingeniero "prometió un shock de infraestructura que no se vio, no logró solucionar el problema de la limpieza, tampoco logró iluminar las calles, brindarle seguridad a los barrios, no se rediseñaron los recorridos de los ómnibus".

Además, Raffo apuntó contra la unidad del Frente Amplio, que para las elecciones departamentales de Montevideo postula además de a Martínez, a la ingeniera Carolina Cosse y al neurocirujano Álvaro Villar. "En el Frente Amplio veo profundas diferencias entre sus tres candidatos. En cambio acá estamos lanzando un plan de gobierno conjunto", dijo.