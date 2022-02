Siguen los cambios en Bake Off: Jimena Sabaris será la nueva conductora del reality

Los cambios se siguen sucediendo en el previa al estreno de la segunda temporada de Bake Off Uruguay. Después del anuncio del reemplazo de Jean Paul Bondoux como parte del jurado el reality de pastelería de Canal 4 también cambia de conductora.

Annasofía Facello no estará en la conducción del programa este año. Según informó TV Show, las partes no se pusieron de acuerdo en la renovación del vínculo y la agenda de la comunicadora en Buenos Aires no permitieron que continúe frente al programa.

"Este año comienza una nueva etapa para mi, con un nuevo desafío por delante que me hace mucha ilusión, me tiene muy feliz y vengo buscando hace años. Debido a que no voy a estar en el país y a que las fechas se superponen, no voy a poder acompañarles en esta nueva temporada", escribió la acrtiz y comunicadora en sus redes.

Jimena Sabaris, panelista del programa matutino Buen día y conductora del resumen de noticias Zoom internacional, será quien pasará a conducir la competencia de pasteleros, según confirmó El Observador.

El miércoles también se anunció que el cocinero que se incorpora al jurado junto a a Sofía Muñoz y Steffi Rauhut será otra figura del canal: Hugo Soca.

"Cuando me propusieron incorporarme a Bake Off me gustaba hacerlo de una parte de docencia. No solo para los participantes, sino para que el público también se quede con tips y técnicas. Charla va, charla viene, decidimos que en la incorporación de la segunda temporada de Bake Off entraba", sostuvo el flamante jurado en una entrevista en el programa Algo Contigo de Canal 4.

Bake Off Uruguay, la versión local del certamen pastelero que se emitió originalmente en la BBC y que ha tenido adaptaciones en distintas partes del mundo, fue una de las apuestas de Canal 4 para 2021 y la redoblan de cara a 2022. El ganador de la primera temporada fue Facundo Amestoy, quien se quedó con el título de Gran Pastelero.