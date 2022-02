Bake Off Uruguay anunció el reemplazo de Bondoux: Hugo Soca será el tecer jurado

Bake Off, el concurso de pasteleros que fue una de las grandes apuestas de Canal 4, vuelve este año para una segunda temporada. Después del anuncio de que el francés Jean Paul Bondoux no estaría en la mesa de jurados este año la silla había quedado vacía. Ahora, se anunció quién será su sucesor: el cocinero Hugo Soca.

Soca, uno de los cocineros estrellas del canal a cargo de la conducción de Recomiendo, así como de los ciclos De la tierra al plato y Cena con mamá, estudió en Uruguay pero se perfeccionó en Le Cordon Bleu de París y dirigió la cocina de Sucré Salé. Actualmente encabeza el Almacén Hugo soca en Montevideo y el restaurante Las Libres de Colonia.

En una entrevista con el programa Algo contigo, también de Canal 4, sostuvo que si bien seguía los concursos de cocina no lo "seducían del todo" desde su perspectiva docente. "Fui muchos años docente de la carrera de pastelería profesional en un escuela conocida de acá de Montevideo y siempre veía que no se aplicaba mucho la docencia", dijo.

"Cuando me propusieron incorporarme a Bake Off me gustaba hacerlo de una parte de docencia. No solo para los participantes, sino para que el público también se quede con tips y técnicas. Charla va, charla viene, decidimos que en la incorporación de la segunda temporada de Bake Off entraba", sostuvo. Ahora integrará el jurado del concurso conducido por Annasofía Facello junto a Sofía Muñoz y Steffi Rauhut.

Soca advirtió que será un jurado estricto, que pondrá su atención en el desorden en la cocina y las formas de trabajar. "Estamos formado profesionales en cierta forma. (...) Somos sus primeros maestros a través de Bake Off para que entren en el mundo laboral", indicó.

Además se refirió al ganador de la primera edición de la competencia, Facundo Amestoy, y aseguró que está en tratativas para que pase a formar parte del plantel de trabajadores en su restaurante de la capital. "Si se viene a vivir a Montevideo le voy a dar trabajo porque creo que se lo merece. (Es) del interior al igual que lo soy yo".

Jean Paul Bondoux, radicado en Punta del Este desde 1979 y dueño del restaurante La Bourgogne, contó las razones de su salida en una entrevista que le concedió a El País. "Directamente me echaron, esa es la verdad. Me echaron porque al parecer no correspondo a Bake Off. Igual no me importa nada. Había ido al casting pensando que no me iban a aceptar, lo hicieron y después me dijeron que querían otra personalidad. Mi personalidad es mía y hablo como hablo. El problema fue con la producción, aparentemente", expresó.

Bake Off me sirvió mucho porque no tenía esa imagen popular en Uruguay y ahora sí la tengo. (...) Mi personalidad es como se vio en el programa. Todos saben que en televisión todo es falso, y el programa tenía una sofisticación que la gente quería ver. Creo que nunca hay que decir mentiras, y por lo visto no voy con la sociedad. Es así, el mundo es así", sostuvo.