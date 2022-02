Jean Paul Bondoux no seguirá como jurado en Bake Off: "Me echaron, esa es la verdad"

El reality de pastelería Bake Off Uruguay fue una de las apuestas de Canal 4 en 2021, y si bien ya se anunció que tendrá una segunda temporada, todavía no hay fecha de estreno.

Lo que sí se sabe es que uno de sus jurados, el chef francés Jean Paul Bondoux, no continuará en su rol junto a Sofía Muñoz y Steffi Rauhut, y que la producción se encuentra buscando un reemplazo para el programa conducido por Annasofía Facello.

Radicado en Punta del Este desde 1979 y dueño del restaurant La Bourgogne, uno de los más exclusivos y prestigiosos del este uruguayo, Bondoux contó las razones de su salida en una entrevista que le concedió a El País.

"Directamente me echaron, esa es la verdad. Me echaron porque al parecer no correspondo a Bake Off. Igual no me importa nada. Había ido al casting pensando que no me iban a aceptar, lo hicieron y después me dijeron que querían otra personalidad. Mi personalidad es mía y hablo como hablo. El problema fue con la producción, aparentemente", expresó.

Entre otras cosas, Bondoux confió que cree que el idioma fue un problema –su acento cerrado y velocidad a la hora de hablar impulsó a que la producción subtitulara sus intervenciones–, al tiempo que también aseguró que la producción le dijo que "estaba gordo".

"No sé (si hubo una desconexión con la producción) y no me importa. Bake Off me sirvió mucho porque no tenía esa imagen popular en Uruguay y ahora sí la tengo. (...) Mi personalidad es como se vio en el programa. Todos saben que en televisión todo es falso, y el programa tenía una sofisticación que la gente quería ver. Creo que nunca hay que decir mentiras, y por lo visto no voy con la sociedad. Es así, el mundo es así", aseguró.