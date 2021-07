¿Sin ideas para el fin de semana? Estas recomendaciones para ver en streaming te pueden ayudar

.

The flight attendant

A veces, el éxito en la televisión o el cine puede significar, también, quedar enganchado a un personaje. Eso le pasó a los protagonistas de Harry Potter, a la mayoría de los de Friends, y también a Kaley Cuoco, la Penny de The Big Bang Theory, una de las sitcoms más populares de la historia. Cuoco ha buscado cada vez con más ahínco separase de ese personaje ya clásico, y The Flight Attendant, una serie que la tiene como productora y protagonista, es su último intento. En ella interpreta a Cassie, una azafata que, luego de una noche de pasión con un pasajero de su vuelo, se despierta al lado de su cuerpo degollado en la ciudad de Bangkok. Cassie emprende, así, una lucha para limpiar su nombre. Disponible en HBO Max.

El conjuro 3: El diablo me obligó a hacerlo

Después de que la primera década de los 2000 mostrara más intenciones que resultados, a partir de 2010 el género del terror repuntó y nos dejó una ristra de películas fascinantes, como La bruja, Mandy, ¡Huye!, Te sigue, Host, El legado del diablo, Midsommar o No respires, entre otras. Y una de las responsables, en parte, de esta nueva vida del género es la saga de El conjuro, que debutó en 2013 de la mano de James Wan en una escalofriante película de posesiones, a la que luego le siguió una secuela situada en Londres que, para algunos, fue todavía mejor. Así, llegamos a esta tercera parte, que retoma las investigaciones del matrimonio de parapsicólogos Ed y Lorraine Warren, y que se mete en otro caso real: el de la primera vez que alguien, en un tribunal, confesó haber masacrado a su familia porque “el diablo” lo obligó a hacerlo. En esta nueva entrega, Wan ya no está sentado en la silla del director (lo ocupa, en cambio, Michael Chaves), pero Patrick Wilson y Vera Farmiga, que interpretan a los Warren, sí. El conjuro 3 se puede alquilar en NS Now y está disponible en HBO Max.

La guerra del mañana

Chris Pratt sigue su camino rumbo a convertirse en una de las estrellas de acción más rentables de la industria del espectáculo con esta película que en su argumento recuerda demasiado a Terminator: un grupo de viajeros en el tiempo se transporta desde el año 2051 para entregar un mensaje urgente a la humanidad, que está perdiendo la guerra mundial contra una especie alienígena mortífera. Así, a caballo de la ciencia ficción más beligerante, Pratt, JK Simmons y el director Chris McKay se sumergen en un thriller que incluye batallas intergalácticas, bichos de otros universos y una pizca de comedia para afrontar el fin del mundo. Disponible en Amazon Prime Video.

Marianne & Leonard: words of love

En 2016 murió Leonard Cohen y el mundo de la música lo lloró. Dueño de una voz poderosa, Cohen fue protagonista de una vida marcada por la bohemia, la creatividad, la lírica y también por sus mujeres, a las que inmortalizó en sus canciones. En ese sentido, uno de sus mayores amores fue Marianne Ihlen, una mujer sueca que protagoniza So long, Marianne, uno de sus temas más clásicos. El documental Marianne & Leonard repasa, justamente, el vínculo entre ambos, la vida que juntos construyeron en la isla griega de Hydra y las tormentas que, más tarde, azotaron la relación. Un documental conmovedor para recordar a dos espíritus que estaban destinados a estar juntos. Disponible en Netflix.