Sindicato aduanero alerta por falta de personal para cuando reabran las fronteras

La Asociación de Funcionarios Aduaneros (AFA) advirtió que será imposible realizar controles cuando se reabran las fronteras debido a la escasez de recursos humanos y tecnológicos. Desde la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) se apunta a una redistribución de funcionarios para llevarlos a cabo.

Los focos uruguayos están puestos en la reapertura de los puentes que conectan a Uruguay con Argentina: Fray Bentos – Puerto Unzué, Paysandú – Colón y Salto – Concordia. En ese sentido, el gobernador de la provincia argentina de Entre Ríos, Gustavo Bordet, dijo que se encuentran esperando una respuesta del gobierno central para reabrir los puentes. “Nosotros ya cumplimos con todos los requerimientos, que por cierto son bastante complejos”, dijo al diario argentino Río Uruguay.

La reapertura estaba prevista para la semana pasada pero se postergó. “Estamos a la espera de la decisión administrativa de Jefatura de Gabinete para poder habilitar los puestos sanitarios”, explicó Bordet.

Ante la inminente reapertura, hay gran preocupación en el sector aduanero uruguayo que entiende que será imposible controlar de buena manera el cruce de ciudadanos.

Demanda del sindicato

Basilio Pintos, secretario general de la AFA, dijo a El Observador que “va a ser imposible realizar los controles de pasajes” debido a que no hay personal. “No tenemos personal ni tampoco los recursos materiales y tecnológicos porque no hay escáner ni nada. La Aduana no va a poder cumplir con ninguno de los mandamientos que nos ordena el código aduanero”, señaló.

Pintos explicó que la demanda del sindicato viene desde 2014. En esa línea, expresó que hoy la Aduana tiene 630 funcionarios frente a los 1.800 que tenía en el 2010. El pasado 7 de julio la AFA se reunió con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, para transmitirle estas inquietudes y este sostuvo, según Pintos, que iba a resolverlas pero, de momento, no hubo soluciones.

“Tenemos un solo fiscal de Aduana por turno y no tenemos prácticamente móviles. Lo único que se hizo fue una reposición de 18 camionetas cuando Aduana necesita, por lo menos, 40 para tener dos por administración. Tenemos una en cada una y no están en todas porque la flota está vetusta”, denunció el secretario general de la AFA.

Según Pintos, se necesitan entre cuatro y cinco funcionarios por turno para “realizar el procedimiento aduanero, la revisación, la posible incautación de mercaderías, la preparación de actas y tomar declaraciones a las personas”.

Sobre las dificultades de la Aduana para controlar el tráfico sobre los puentes ya se habían manifestado anteriormente autoridades departamentales y empresarios del litoral.

Ricardo Paulino, presidente del Centro Comercial e Industrial de Salto (Ccisalto), había dicho a El Observador que Aduana no estaba preparada para realizar controles debido a la falta de personal. “Por más que creemos un cero kilo, ¿quién va a controlar eso? No lo pueden hacer los centros comerciales ni el comercio local, lo tendría que hacer el Estado y el Estado no tiene gente suficiente”, afirmó.

El Telégrafo

Reapertura de puentes

El intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, por su parte, había dicho a El Observador que se ofreció personal de la intendencia para “generar controles más férreos en la circulación vecinal, instalando puestos donde se solicite documentación y que no sea tan rápido y ágil cruzar”.

Otra de las demandas de la AFA va en la línea de la tecnología y la necesidad de comprar un nuevo escáner de un valor de entre US$ 3 millones y US$ 3,5 millones.

“Planteamos la necesidad de comprar un escáner que sea propiedad de Aduanas para establecer los controles de puerto, fundamentalmente para instalarlo en el Puerto de Montevideo. El escáner que hay es de la Administración Nacional de Puertos (ANP) y ya es vetusto, no tiene tecnologías para encontrar drogas, no tiene tecnología de punta en el sistema, el software es muy antiguo, del 2007”, manifestó Pintos.

La respuesta de las autoridades

“Los desafíos de la Aduana son cumplir con su cometido de control de ingreso de mercaderías en un contexto desfavorable por la diferencia cambiaria”, indicaron El Observador fuentes aduaneras ante la consulta de cómo va a proceder la DNA frente a la inminente reapertura de fronteras.

En ese sentido, “los controles van a ser estrictos con colaboración del Ministerio de Defensa (MDN), respetando la normativa Mercosur del trafico transfronterizo, combatiendo el contrabando y protegiendo el comercio formal”, añadieron.

Frente a los planteos del sindicato aduanero, las fuentes indicaron que la DNA “se compromete a controlar de manera efectiva administrando de forma eficiente su dotación de personal y recursos”.

Y apuntaron: “Se ha dispuesto la redistribución de funcionarios para reforzar los controles fronterizos, así como la asignación de funcionarios del Grupo de Respuestas e Inteligencia Aduanera (GRIA) y en comisión para realizar dicha tarea”.