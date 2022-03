Sismo de magnitud 7,3 y alerta de tsunami en este de Japón

El temblor se registró a las 23:36 locales frente a las costas de la región de Fukushima, a 60 km de profundidad, y dio lugar a un alerta de tsunami con olas de hasta un metro en la región nororiental, precisó la Agencia Meteorológica nipona (JMA).

Hasta el momento se carecen de reportes de muertos o heridos o daños materiales, fuera de un corte de electricidad que afectó a dos millones de hogares, 700.000 de ellos en Tokio, la capital, indicó la compañía energética TEPCO.

"Alrededor de las 11:36 p.m. el 16 de marzo, ocurrió un terremoto de magnitud 7,3 con epicentro frente a las costas de la prefectura de Fukushima. Estamos actualmente confirmando el impacto de este terremoto en nuestras instalaciones", escribió en su cuenta de Twitter la empresa.

At around 11:36 p.m. on March 16, a magnitude 7.3 earthquake occurred with its epicenter off the coast of Fukushima Prefecture.

We are currently confirming the impact of this earthquake on our facilities.