Sociedad de Arquitectos dice que proyecto de isla plantea un modelo de "ciudad segregada" y generaría un "perjuicio en la calidad de vida"

La Sociedad de Arquitectos del Uruguay aseguró que el proyecto de la isla artificial MVD 360 "no representaría una innovación" y agregó que su instalación en Montevideo podría generar un "perjuicio en la calidad de vida y sostenibilidad económica para las zonas que se abandonan" por las personas que lo habitarían, indicó la organización en un comunicado difundido este jueves.

Para los arquitectos el proyecto "refiere a la copia de un modelo que se transfiere desde otros países con realidades muy diferentes, tanto sociales como económicas que lejos de aportar al mejoramiento de los problemas de Montevideo, más bien puede empeorarlos y generar otros".

El proyecto MVD 360 fue aprobado por Presidencia el 9 de mayo y es impulsado por la empresa Jirkel S.A. La idea es crear una isla de 36 hectáreas a 450 metros de la rambla de Punta Gorda con un puerto deportivo para 300 embarcaciones y 36 lotes inmobiliarios. Su costo, que saldría de capitales privados, ronda los US$ 2.300 millones, y esperan que la construcción genere 4.500 puestos de trabajo.

SAU afirmó que "la población de Montevideo no solo no crece, como sucede en todo el país, sino que particularmente puede registrar en un futuro inmediato tasas negativas", por lo que "un emprendimiento radicado en un solo punto de la ciudad determinaría un corrimiento de población que hoy habita en otros lugares".

Además, los arquitectos criticaron el decreto presidencial que dio el visto bueno al proyecto, que afirma que la isla es de "sumo interés para la administración", porque "contribuirá a la jerarquización de la ciudad en general y de la rambla montevideana en particular, así como amplía la oferta portuaria de la ciudad conectándola aún más con la región". Para el grupo, que el decreto diga que el proyecto "será de beneficio para Montevideo y su paseo costero" les parece "dudoso".

También puntualizaron que la inversión de más de dos mil millones de dólares que necesita el emprendimiento "equivale a toda la que ya se ha hecho en el programa de Vivienda Promovida" del Ministerio de Vivienda, y agregaron que Uruguay es un país "sensato" en lo que refiere a la inversiones privadas.

"La propuesta plantea un modelo de ciudad segregada, una isla en el mar con una concepción contraria a una ciudad equilibrada e integrada", remarcó la SAU, que calificó a la rambla de Montevideo como "el espacio público por excelencia" que "da cuenta de una sociedad democrática" que "siempre ha protegido el carácter público del borde costero".

"Alterar la imagen con un elemento distorsionante de esta entidad cuestiona valores identitarios que deberíamos proteger siendo Monumento histórico cultural y echa por tierra la legítima aspiración de declarar este espacio como patrimonio de la humanidad", concluyó el comunicado.

Proponen a Canelones

Gonzalo Martínez

Playa de Atlántida, donde se trata la posibilidad de construir un puerto deportivo, según Lereté

El diputado nacionalista de Canelones Alfonso Lereté le envió una carta al ministro de Transporte, José Luis Falero, para pedirle que el proyecto se instale en Canelones, luego de que la Intendencia de Montevideo comunicara que no ve el proyecto como "viable" para construirse frente al barrio Punta Gorda como estaba planeado.

Lereté indicó que desde el inicio de la actual administración se han presentado "diversos proyectos" que intentan "inyectar" a Canelones con inversiones "de diversa índole", entre ellos "la posibilidad de construir un puerto deportivo en Atlántida". "Canelones es el único departamento de toda la franja costera del país, que no cuenta con una terminal marítima", remarcó el diputado.

La Intendencia de Montevideo rechazó la construcción de la isla artificial en las costas de la capital. "Esta inversión concentrada en este lugar, en formato de isla, confronta y afecta procesos que tienen que ver con la vida de la centralidad montevideana, particularmente del Centro y la Ciudad Vieja, por los cuales la Intendencia de Montevideo está apostando muy fuerte", dijo el director de Planificación capitalino Luis Oreggioni en rueda de prensa.

"Somos conscientes de los enormes esfuerzos que el gobierno realiza para la llegada de inversiones que puedan no solo brindar una mejor calidad en las opciones que el Uruguay brinda desde el punto de vista logístico e inmobiliario, sino que además el desvelo continuo para generar fuentes de trabajo para todos", dijo por su parte Lereté en la carta dirigida a Falero.

El subsecretario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), Juan José Olaizola, anunció este miércoles que pedirá una reunión a la Intendencia de Montevideo para que reconsidere su posición sobre el proyecto. "No tenemos claro cuáles son los motivos por los cuales la IM no está aprobando el proyecto y no lo considera viable", dijo en declaraciones a Canal 5.

Olaizola indicó que tras el rechazo las autoridades deberán conversar nuevamente con los inversores del proyecto y esperan que Montevideo revea la decisión, pero no descartan "otras opciones".