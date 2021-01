Sociólogo de Yale vaticina “años locos” de boom sexual y derroche para la pospandemia

El sociólogo y profesor de la universidad estadounidense de Yale, Nicholas Christakis, considera que tras la pandemia del covid-19 se vivirán tiempos de sexo, falta de religiosidad y excesos económicos en lo que serían una especie de segundos "locos años veinte", en referencia a la epidemia de 1918.

Christakis subraya que durante las epidemias se incrementa la religiosidad, la abstinencia, el ahorro de dinero y la aversión al riesgo. "Es lo que estamos viendo ahora como lo hemos visto durante cientos de años durante las epidemias", dijo en entrevista con The Guardian el co-director del Instituto de Ciencias de las Conexiones en la Universidad de Yale y autor de Apollo’s Arrow: The Profound and Enduring Impact of Coronavirus on the Way We Live (La flecha de Apolo: el impacto profundo y duradero del coronavirus en nuestro modo de vida).

Apuntó que históricamente las economías colapsaron a causa de las pandemias, más allá de los esfuerzos de los gobernantes.

Señaló que la postpandemia llegará recién en 2024, ya que 2021 será un año de distribución de la vacunación, y la recuperación económica llevará hasta 2023. El experto explicó que entonces se entrará en un segundo período, tras haber dejado atrás el “golpe psicológico, social y económico del virus" y con un lento regreso a una especie de normalidad, según recoge una nota de Infobae.

“En 2024 todo se habrá revertido. Las personas buscarán mucha interacción social", manifestó Christakis, para quien esto puede incluir sexo licencioso, derroche en los gastos y una retracción de la religiosidad.

“Si la historia sirve de guía, tendremos un par de años para recuperarnos del shock. La economía no va a volver de inmediato: la gente no va a salir de pronto a los restaurantes y los aeropuertos. Creo que desde 2024 tendremos una suerte de periodo post pandemia. Y en 10 años la sociedad habrá vuelto mayormente a la normalidad, aunque habrá algunos impactos duraderos, en varios frentes, incluidas cuestiones como el teletrabajo”, vaticinó.