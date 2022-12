Atenas logró el ascenso a El Metro yendo para atrás en un partido, ¿el fin justifica los medios?

Atenas logró el viernes el ascenso a El Metro al ganarle la serie semifinal a Capurro 2 a 0 en una conquista que fue cuestionada por todas las demás instituciones de la Divisional Tercera de Ascenso (DTA) por la falta de deportividad que tuvo el club en ocasión de un partido jugado en la fase regular en el que Atenas salió deliberadamente a perder para elegir un mejor cruce en los playoffs y evitar así a Welcome en las semifinales del certamen.

"Lo que hizo Atenas fue una vergüenza", calificó el presidente de Capurro Martín Santaello en diálogo con Referí.

"Lo que hizo Atenas se ha hecho infinita cantidad de veces en el básquetbol y hasta en el reciente Mundial de fútbol, no es algo que esté reglamentariamente prohibido", replicó por su parte el presidente de Atenas, Edison Lanza.

¿Qué pasó? Todo comenzó por un uso excesivo de los bombos. ¿Cómo? Así como lo lee. El 15 de noviembre Atenas recibió a Welcome por la fase regular y el partido fue suspendido por los jueces Cristhian Hirigoyen, Gonzalo Paz y Diego Gómez de Freitas porque la hinchada local tocó reiteradamente los bombos en las tribunas y desoyó varias advertencias de seguir haciéndolo, dado que eso interfería con la labor arbitral y el normal desarrollo del juego.

Cuando la terna se retiraba, por medio de la hinchada de Atenas, recibieron insultos de los parciales. Uno de ellos se les fue encima a los jueces totalmente fuera de sí.

Eso generó un expediente disciplinario que le costó a Atenas perder el partido con Welcome, sufrir una quita de dos puntos y ser castigado con cuatro cierres de cancha.

En el básquetbol uruguayo los cierres de cancha son redimibles por el pago de una multa. Cada partido, en la DTA, cuesta $ 6.000. Atenas pagó $ 24.000 y pudo seguir jugando de local.

En diálogo con Referí, Lanza expresó que ese arbitraje tuvo "falta de jerarquía" y que la sanción que recibió el club fue "desmedida".

"No hay una norma que prohíba el uso de bombos en la cancha. Pudo haber parado el partido y pedir que los sacaran. Pero decidió suspenderlo. Fue insólito. Después de eso hicimos un pedido para que los partidos decisivos tuvieran como cabeza arbitral a un juez de primera o segunda categoría y no hubo más problemas", explicó.

El juez Hirigoyen recibió un castigo de dos partidos porque no amplió las denuncias formuladas inicialmente.

Esa quita de dos puntos hizo que si Atenas le ganaba en la última fecha a Yale de visitante iba a terminar como número 3 para los playoffs. Su primer rival, en cuartos de final iba a ser Bohemios, pero su potencial contrincante en semifinales iba a ser Welcome, que en el partido suspendido le iba ganando 50-43.

La DTA otorgó dos ascensos para los ganadores de cada una de las series semifinales.

¿Qué hizo Atenas? Jugó a perder el último partido con Yale para terminar cuarto en la fase regular y evitar así a Welcome en semis. Por composición de los planteles ambos eran los grandes candidatos a subir y definir el torneo.

Atenas hizo la movida en forma muy llamativa. Antes de jugar el partido emitió el siguiente comunicado blanqueando la situación.

El comunicado de Atenas antes de jugar con Yale

El 24 de noviembre, en cancha de Yale, Atenas se presentó entonces con cinco juveniles y el entrenador Martín Sedes. Pero en vez de salir a jugar, los juveniles salieron a cortar deliberadamente juego para cargarse de cinco faltas y tener que ser excluidos sin tener opciones de recambio. Cuando solo quedó un jugador en cancha (dos es el mínimo reglamentario para que pueda seguir jugando un equipo) el juego se dio por concluido. Se jugaron siete minutos y 43 segundos. Yale ganó 27-13 a puro libre.

Eso generó el siguiente cuadro de playoffs para cuartos de final. Todas las series se definieron en dos partidos.

Capurro 2-0 Juventud

Welcome 2-0 Layva

Yale 2-0 Bohemios

Atenas 2-0 Auriblanco

En semifinales, Atenas derrotó a Capurro 98-86 de visitante el martes de la semana pasada y 98-94 el viernes pasado logrando el objetivo del ascenso.

Welcome, por su parte, derrotó este martes a Yale 77-52 en tercer y definitivo partido liquidando 2-1 la serie para lograr también retornar a El Metro.

El presidente de Welcome, Ignacio López, dijo este miércoles en Sport 890 que le planteará a Atenas no jugar la final del viernes, fijada en cancha de Larre Borges, "por estrictas razones de seguridad".

Lanza, por su parte, le había dicho a Referí antes de esa manifestación de su par de la W que Atenas está dispuesto a jugar la final y a pagar para ampliar el dispositivo de seguridad.

Sin embargo, Atenas no quería jugar con Welcome en semis por razones de seguridad: "Ya habíamos detectado que un grupo de hinchas se había empezado a escribir en redes sociales desafiándose de cara a un eventual partido decisivo. Welcome ya nos había dicho que iba a jugar de local sin público visitante. Entonces nosotros elegimos ir por la vía larga a los playoffs resignando la ventaja de la localía. Además, adoptamos varias medidas duras para garantizar la seguridad: no llevar público a los partidos de visitante y jugar a padrón cerrado como locales", informó el presidente.

Los 12 clubes restantes presentaron a la Federación una nota repudiando lo hecho por Atenas tildando su conducta como "repudiable, reprochable" por atentar contra "los principios y valores fundamentales del deporte, en particular, la ética, el juego limpio y de buena fe (fair play), la salvaguarda del espectáculo deportivo y la deportividad en términos generales".

Nota de los clubes por el caso Atenas by Pablo Benítez on Scribd

El presidente de la Mesa de la DTA, Víctor Correa, presentó su renuncia inmediata.

"Los clubes entendimos que no debía renunciar. Lo único que se nos dijo fue que podíamos solicitar una Asamblea Extraordinaria urgente ante la FUBB y pedir la desafiliación de Atenas pero entendimos que esa no era la solución", expresó Santaello quien denunció que en el partido ante Atenas de visitante, sus jugadores y cuerpo técnico fueron permanentemente insultados por los hinchas locales.

"Ese día no hubo bombos pero había uno con una trompetita que estuvo todo el partido hasta que los jueces se la hicieron sacar", agregó.

Lanza, por su parte, dijo: "Atenas, como todos los equipos grandes de básquetbol, tiene algún sector de la hinchada complicada. Pero estamos trabajando en eso. Ya adoptamos medidas en ese sentido. Con el diario del lunes lo que hicimos se pudo haber hecho de otra forma, pero la verdad es que quisimos hacerlo de la forma más transparente. Puede ser tildado de antideportivo o de falta de ética, pero es algo que se ha hecho infinidad de veces en nuestro básquetbol: elegir un mejor cruce para cumplir un objetivo deportivo. Además, había un tema de seguridad de trasfondo muy importante. No es algo que esté prohibido. A los gurises que jugaron les pedimos disculpas y si salieron a cortar el juego para que se terminara rápido fue para evitar perder por un marcador demasiado abultado".

Atenas logró en definitiva su objetivo pese a atentar contra un principio madre del deporte que es salir a ganar un partido. Welcome también. Ahora solo resta que decidan si quieren o no jugar la final y si la Federación se los acepta.