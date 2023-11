La hija de Moria Casán debió bajar del avión a pedido de la Policía Aeroportuaria para ser interrogada, una vez que estaban todos los pasajeros listos para partir, debido a que no habría pagado unos productos del free shop. Por el momento, hay "secreto de sumario" por lo que no trascendieron más detalles sobre el incidente.

Finalmente, Sofía pudo viajar a Mar del Plata y fue su mamá, Moria Casán, quien lo anunció en sus redes sociales. La vedette optó por ignorar el escándalo que se había desatado en torno al conflicto del aeropuerto y centrarse en el importante momento que está viviendo su hija.

"Brindo por tu nuevo film, Reina animal, para que disfrutes en el Festival de Cine de nuestra amada MDQ". Y en otra historia, escribió: "Placer, hija mía. Ya en MDQ para disfrutar de nuestra amada ciudad. Hoy se estrenó Reina animal. Sobrevivís al matadero, te amo. Kisses a Fermín, no se pierdan Reina animal".

Una vez en el festival, Sofía Gala fue entrevistada por TN y le consultaron por el episodio. "No se puede hablar porque es tan ridículo que no lo entiendo la verdad. No sé que pasó, no puedo ni hablar de eso porque no entendí bien, está en manos de mis abogados. No la pasé mal, fue bastante divertido. Me bajaron del avión y después me volvieron a subir, porque no pasó nada", sostuvo.