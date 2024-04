Soledad Silveyra tuvo que ser operada: "La pasé muy mal"

A mediados de marzo, Soledad Silveyra se vio obligada a suspender la temporada de la obra teatral "La fuerza del cariño", en la que protagonizaba junto a Osvaldo Laport en el Teatro Comafi. La actriz debió abandonar abruptamente la producción teatral debido a problemas de salud derivados de un accidente doméstico, “estoy con una férula en la pierna y con dos semanas de reposo absoluto. La pasé muy mal con mi pierna”.

Recientemente, Soledad sorprendió a sus seguidores con una publicación en su cuenta de Instagram, donde compartió imágenes saliendo de un hospital tras haber sido sometida a una intervención quirúrgica en el Sanatorio Otamendi. La actriz informó sobre su estado actual de salud, destacando que la operación fue exitosa y que se encuentra en óptimas condiciones. "Me tenían que sacar un quistecito pero estoy perfecta. La verdad estoy perfecta, ahora me voy a Italia. Estoy bien, estoy muy bien. Me dio pena lo del teatro pero bueno, qué se le va a hacer", expresó.

En su mensaje en redes sociales, recibió numerosas muestras de apoyo por parte de sus seguidores, mientras narraba su experiencia en el hospital: “Bueno, ya saliendo del Otamendi que me sentí muy bien cuidada, muy agradecida a todo su personal. Chau bonita”.

Posteriormente, de manera jocosa, adoptó un acento español mientras bromeaba: "Bueno que me voy a Italia, no me voy a España", entre risas. "El español, como la mona", añadió en tono humorístico mientras saludaba a otro de los empleados del hospital que la habían asistido durante su recuperación postoperatoria.

A continuación, la actriz mantuvo un aire enigmático respecto a los detalles de su cirugía. Aunque aseguró encontrarse en buen estado de salud, optó por no revelar información específica sobre la intervención realizada. "Hasta luego chicas, gracias por todo. Bueno, ya me voy del Otamendi operadita. No les puedo decir porque no queda muy bien decir de qué me operaron pero ya estoy muy bien", afirmó antes de partir del Sanatorio Otamendi.

Luego, hizo mención a su anterior problema en la pierna, que la había llevado a suspender la temporada teatral. "Me falta mi rodilla todavía, mi cabecita un poco, pero ya estoy. Gracias a todos. Gracias Otamendi, como siempre, mi segunda casa", concluyó, expresando su satisfacción por poder regresar a su hogar en óptimas condiciones de salud.