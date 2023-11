Staricco: “lo que quiero es generar esperanza, oportunidad y felicidad”

Contaste muchas veces tu historia, ¿cómo resumirías tu trayectoria desde que empezaste a trabajar a los 12 años hasta hoy?

La vida me ha enseñado a progresar en todos los sentidos. Todo me hizo transformarme para mejor, no solo a nivel empresarial sino a nivel personal. Al no no tener una formación, aprendí a armar equipos, a rodearme de gente capaz.

Me he equivocado un montón de veces y de esas equivocaciones fui aprendiendo; capaz que hago el camino más lento que otros pero es un camino que que a mí me llena mucho como persona. Si pienso hacia atrás, tengo que decirte que no cambiaría nada, ni las cosas malas que me pasaron ni las buenas. Porque todas fueron experiencias que me hicieron mejor de lo que era.

Esa es la mejor manera de resumirlo: la experiencia ha sido lo mejor que me llevo y haber crecido con ella.

En tu carrera pasaste por muchas etapas, hace poco estás en una nueva empresa, ¿qué podés contar de ella?

La Nave es un proyecto de última milla y también pensamos construir un gran centro de distribución en Ruta 1 y Camino Tomkinson. Estoy junto a mi socio, Juan Scalise, que me dio una mirada mucho más profesional y mucho más de construcción de procesos; de evolucionar. Es una mirada distinta dentro de la organización y eso lo quiero destacar; es una forma distinta de hacer negocios que le estamos trasladando a la gente y estamos realmente generando un equipo mucho más profesional que el que teníamos.

Empezaste en una empresa de camiones y luego seguiste en el ámbito logístico, ambos tradicionalmente masculinos, ¿Te fue difícil hacerte un lugar?

Soy una persona muy decidida a la hora de tomar cualquier proyecto y con las metas que me fijo. Siempre busco la forma de hacerlo: si no puedo por acá voy por el otro lado. Los obstáculos de la vida no solamente te los ponen los hombres, somos nosotras mismas. No veo que haya tenido algún tipo de traba por ser mujer.

Creo que a medida que fui demostrando que era profesional, que entendía de esto y que los resultados me acompañaban, fui generando que me abrieran camino.

En tu empresa predican con el ejemplo en cuanto a igualdad de género, con la mitad del personal que son mujeres.

Mi madre me tuvo con 18 años y no tenía la suerte que yo tengo hoy de pedirle a alguien que cuide a sus hijos, para ella poder crecer. Verla frustrar todo lo que ella quería hacer, hasta el día de hoy, que me dice que le hubiera gustado ser química, me generó la frustración de pensar que a veces la vida no te da revancha. En la mayoría de las veces el cuidado y la responsabilidad del hogar cae sobre la mujer, que entonces posterga todo lo que quiere ser.

Por eso busqué un entorno, con la fundación y con el centro de cuidados, para darle oportunidades a las mujeres para que se atrevan a desarrollarse; porque no hay felicidad completa, independientemente cuánto quieras a tu entorno, si no te ves al espejo y querés lo que sos. Hay que evolucionar.

Tenes una buena relación con tus empleados y el sindicato, ¿cómo lo lograste?

La construí entendiendo en qué situación están ellos, poniéndome en su lugar. Para mí eso es fundamental: tener empatía con las personas, no desde una mirada elevada sino a la misma altura, para entender y buscar soluciones en conjunto. Sé lo que es estar en el lugar de ellos porque he hecho todos los trabajos habidos y por haber en mi vida. Desde trabajar de moza hasta trabajar en una fiambrería y no tener cubierta mi salud cuando me corté un dedo con la máquina de cortar fiambre. Nada de lo que ellos me cuentan no lo viví.

Entonces el tener esa esa cercanía, trabajar a la par de ellos cuando lo tengo que hacer, eso genera un vínculo y un diálogo creíble, y cuando la gente cree las cosas no las tenés que decir dos veces. Podremos chocar, pero me respetan. Y también cuando tengo que retroceder porque me equivoqué, ellos lo valoran. Se formó un equipo en el que tiramos todos para el mismo lado que en definitiva es un ganar-ganar: lo bien que le vaya a la empresa le va a ir a ellos también.

Además de tu empresa iniciaste una fundación y el centro Crece desde el Pie, ¿Cuál es tu misión con ellas?

Mi misión es hacer una sociedad mejor. Yo creo que el Uruguay viene retrocediendo en un montón de valores, de esperanza. Lo que veo es que la juventud siente que no tiene proyectos, que no hay un propósito con el cual levantarse. Y cuando vos no te levantas con un propósito tu vida se vuelve negra, se vuelve sin energía, sin felicidad. Y eso nos pega a todos: porque nos pega en la productividad, nos pega en la droga: hace un país que va hacia atrás. Entonces lo que quiero generar es esperanza, oportunidad y felicidad. El trabajo es digno y que las personas sientan que se desarrollan hace que tengamos un país mucho más productivo. Ese es mi foco, aunque lo haga en pequeñas cantidades. Creo que si todos tuviéramos una misma visión construiríamos un país mucho mejor y no esperaríamos que lo hagan solamente los políticos. Todos somos también responsables de esa tarea.