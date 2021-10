Suárez contó nuevos detalles de la discusión que tuvo con Koeman cuando lo cesaron de Barcelona

El pasado 30 de setiembre, Luis Suárez lamentó el "desprecio" que sintió de parte del técnico Ronald Koeman con el que lo trató "como si tuviera 15 años".

Con respecto al expresidente Josep Maria Bartomeu, afirmó en su momento no entender que lo haya culpado de los problemas en el vestuario: "Un equipo como el Barza necesita jugadores que puteen, que corran con actitud", indicó.

También apuntó a las diferencias que existen entre la dirigencia y el entrenador actual, y que esa tensión afecta al plantel. La tensión entre Koeman y Laporta es "una guerra aparte que está perjudicando a los jugadores", admitió el uruguayo.

FC Barcelona

Bartomeu y Suárez el día de la despedida de Bacelona

"Me mandaba entrenar aparte para que me enojase", dijo el salteño en aquel momento.

Mientras tanto, en las últimas horas, ESPN Brasil, con Diego Lugano en la mesa de periodistas, lo entrevistó cuando Suárez estuvo en Montevideo con la selección nacional en la triple fecha de Eliminatorias para el Mundial de Catar 2022.

Allí el goleador, habló y agregó algunas cosas que no había dicho de Koeman.

"Me dolió la forma de mi salida. Si tenés un jugador que lleva seis años en el club, el tercer máximo goleador, el presidente o el entrenador me podían haber escrito y decirme 'nos podemos reunir tal día a tal hora' y allí me hubieran dicho cuál era la situación, eso habría sido totalmente diferente. Pero, una semana antes en los medios había salido que iban a prescindir de Suárez y yo ya me la veía venir. Y que me llame por teléfono el entrenador a decirme que no entro en sus planes, me molestó, me dolió más que nada. Porque si uno ya cumplió un ciclo en el club, lo tiene que aceptar".

Atlético de Madrid

La presentación de Luis Suárez en Atlético de Madrid

Y añadió: "A medida que continuó la situación, yo intentaba buscar rescindir contrato porque el club ya no me quería y yo tenía una edad en la cual nadie iba a pagar por mí, y era el club el que no quería que yo siguiera. Yo lo acepté sin ningún problema. Hubo un par de trabas por ahí, hasta que Barcelona jugaba el domingo y Atlético (de Madrid) también. El lunes por la tarde, me fui al entrenamiento, yo ya tenía todo arreglado para la rescisión de contrato y yo iba a firmar con Atlético libre. El entrenador (de Barcelona) me dijo: 'Ya le dije al presidente que si mañana no se soluciona, el domingo contra Villarreal cuento contigo'. Y le respondí: '¿Cómo contás conmigo si yo no estaba en tus planes?'. 'Bueno, pero si estás, vas a entrar en mis planes', me contestó. No me quedó claro si no entraba en los planes del entrenador o el presidente no quería que estuviera más. No se pusieron de acuerdo y no me quedó nunca claro por qué fue. Y eso fue lo que más me dolió a mí".

Suárez habló entonces de lo que vino luego. "Después, el destino sabrá por qué fue y ahí estuvo el final de la temporada, siendo figura para Atlético, haciendo el gol de la victoria que nos dio la Liga y eso para mí no tiene ningún precio y estoy muy agradecido a Atlético por haberme abierto las puertas".

Mirá el video de la nota:

