Antes de enfrentar a Barcelona, Luis Suárez se refirió al "desprecio" que le hizo Ronald Koeman

Atlético de Madrid y Barcelona se enfrentan el sábado a la hora 16 (se podrá ver en DirecTV Sports o Directv GO) en el Wanda Metropolitano por LaLiga española. Luis Suárez estará frente a su exclub por segunda vez, después del encuentro de mayo pasado. El delantero, que marcó el gol del triunfo el martes frente a Milan por la Liga de Campeones, concedió el jueves una entrevista al diario Sport, donde habló de la actualidad de los azulgranas.

La entrevista será publicada el viernes, pero Sport realizó un adelanto este jueves. Sobre el técnico holandés Ronald Koeman, lamentó "el desprecio" con el que lo trató, "como si tuviera 15 años", dijo el delantero.

Con respecto al expresidente Bartomeu, no entiende que lo haya culpado de los problemas en el vestuario: "Un equipo como el Barza necesita jugadores que puteen, que corran con actitud", indicó.

Miguel Medina / AFP

El gol de penal frente a Milan

Después de los malos resultados de Barcelona, Koeman está con un pie afuera según la prensa y uno de los candidatos a sucederlo es Xavi Hernández: "Como aficionado al fútbol y lo que ha hecho como jugador, no creo que hoy, mañana o pasado sea el momento de agarrar al equipo. Es inteligente y sabe de la dificultad del club. Debe esperar el momento. Tiene compañeros dentro con los que tendrá que tomar decisiones y va a ser difícil", dijo Suárez.

Adelantó que si el sábado marca un gol no lo va a celebrar porque le tiene mucho respeto y cariño a Barcelona y sobre la forma en que remató el penal en San Siro, explicó: "Había algo duro, sintético justo en el punto de penal y me condicionó al lanzar. Normalmente la habría picado, pero me entró la incertidumbre y por suerte entró".

En la liga española se llevan disputadas siete fechas y Atlético de Madrid ocupa el cuarto lugar con 14 puntos (el líder es Real Madrid con 17) y Barcelona se encuentra sexto con 12 y un partido menos.