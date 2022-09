Suárez, Gargano, Repetto, Ramos y Billy Arce tendrán una tarde de reencuentros en el clásico

El Nacional vs Peñarol de este domingo a las 15:30 en el Gran Parque Central tendrá varios reencuentros de protagonistas que estarán en el césped de La Blanqueada y que volverán a verse las caras.

Luis Suárez y Mota Gargano, reencuentro de amigos

Entre las historias de futbolistas que se volverán a encontrar en un campo de fútbol después de un tiempo en el clásico de este domingo en el Gran Parque Central, estará el cara a cara que tendrán Luis Suárez, figura de Nacional, y Walter Gargano, capitán de Peñarol, dos excompañeros de mil batallas con la selección uruguaya. “Hablo con el Mota, le quiero ganar, es mi amigo pero le quiero ganar, son compañeros que defienden otras camisetas”, dijo el Pistolero a Canal 12 en la previa del clásico. El Mota también tuvo un gesto con Suárez recientemente, en noviembre de 2021, cuando a la celeste no le salían las cosas y el goleador histórico de la selección estaba molesto porque no convertía goles. “Arriba Luis Suárez estamos con ustedes en la buenas y en las malas mucho más. Siempre confiamos porque nunca dejas de sorprender con tus ganas y juego”, le escribió el Mota en un mensaje de aliento en las redes sociales.

Luis Suárez, Gargano, Maxi Pereira y Cáceres en la selección

Sergio Rochet y Leo Ramos, campeones con Danubio

Sergio Rochet, arquero y capitán de Nacional, y Leo Ramos, técnico de Peñarol, también tendrán un reencuentro en el Gran Parque Central. Ambos se conocen de Danubio, cuando el entrenador dirigía al equipo franjeado que ganó el Uruguayo ante Wanderers en 2014, en la finalísima que se disputó el estadio tricolor. El Chino era uno de los goleros del plantel de los de Maroñas junto a Salvador Ichazo, Franco Torgnascioli y Facundo Silva. Pese a que no tuvo minutos oficiales y no llegó a debutar en Primera, Rochet fue campeón. “Tengo un par de compañeros y amigos con los que mantengo contacto. El que me iba a visitar siempre cuando estaba en Holanda era Salvador Ichazo, después también el Lea Sosa y el Leo Ramos”, dijo el arquero. Ambos volvieron a verse el año pasado y se dieron un abrazo cuando los albos visitaron a Danubio en Jardines.

Leo Ramos en Danubio, cuando dirigió a Rochet

Pablo Repetto y Billy Arce, pasado en Ecuador

“Si nosotros decidimos que Billy Arce llegue es porque lo conocemos desde los 16 años y confiamos en él como jugador y persona”. Eso decía Pablo Repetto, hoy entrenador de Nacional, cuando en enero de 2020 dirigía Liga de Quito y avalaba el fichaje del volante zurdo que actualmente juega en Peñarol y con el que puede reencontrarse en el Parque en el clásico. En ese momento el técnico también habló de algunas actitudes del jugador, que tenía 21 años: “Volvió al país y tuvo unos errores que cometió en forma consecutiva. Pero creemos que hay que estar atentos a todas esas cosas. No vamos a buscarlo a la casa ni a ponerle un guardia de seguridad. Pero hay que ayudarlos a los jugadores, y más cuando son jóvenes”. Arce no es titular en los aurinegros y habrá que esperar al domingo para conocer si Ramos le da minutos en el clásico.

EFE

Billy Arce en Liga de Quito

Leandro y Brian Lozano, sobrino y tío en la cancha

Leandro Lozano, lateral tricolor, y su tío Brian Lozano, volante de los carboneros, también tendrán un clásico especial este domingo, cuando estén frente a frente. Para Brian, de 27 años, significará además la vuelta al Parque, donde jugó para Nacional, con el que fue campeón en 2016. Ahora regresará con la camiseta del tradicional rival y del club del que es hincha. “Me lo como, seguro”, dijo Brian, bromeando, sobre lo que pasará si quedan mano a mano con su sobrino en la cancha. Ambos futbolistas se criaron como hermanos, según manifestó el volante aurinegro, en la casa familiar del barrio Lavalleja. Leandro hizo todas las formativas en Nacional, fue campeón de la Libertadores sub 20, y luego quedó libre. Pero sus buenos rendimientos en Boston River hicieron que los albos le dieran una segunda oportunidad.

Leandro y Brian Lozano

Pablo Repetto y Leo Ramos, un solo antecedente

Pablo Repetto (Fénix, 2006-07) y Leo Ramos (Guillermo Brown, 2007) tienen muchos años en la conducción técnica, pero se enfrentaron solamente una vez. El hoy entrenador tricolor comenzó su andar internacional casi al mismo tiempo que el entrenador mirasol iniciaba su carrera en clubes uruguayos. El único enfrentamiento entre ambos fue en el fútbol ecuatoriano, en agosto de 2019, cuando Repetto dirigía a Liga de Quito y Ramos a Barcelona de Guayaquil, en uno de los clásicos de ese país. Ganó el equipo de Repetto por 2-0 en un partido en el que hizo uno de los goles Rodrigo Aguirre, exdelantero tricolor. Además, en el equipo de Ramos fue titular Billy Arce, el volante ecuatoriano a quien hoy dirige en Peñarol, y que en aquel momento luego pasaría a Liga para formar parte del plantel de Repetto.

AFP

Repetto en Liga de Quito