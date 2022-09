"La chapa de perder de local no te la saca nadie": lo que dijo Suárez sobre el clásico al llegar a Nacional

En el plantel de Nacional asumieron la responsabilidad de que sí o sí deben ganar el clásico ante Peñarol que se jugará este domingo (15:30 horas) en el Gran Parque Central por la cuarta fecha del Torneo Apertura.

Por ser local y jugar con sus hinchas en las tribunas, los tricolores entienden que tienen la obligación de quedarse con la victoria.

A diferencia de otros clásicos en los que en las declaraciones previas los futbolistas evitaban cargarse la mochila de tener que ganar el histórico duelo, esta vez jugadores de Nacional absorbieron esa presión y no les tembló el pulso para manifestarlo.

Pese a que en la semana el plantel albo se llamó a silencio, Luis Suárez y Franco Fagúndez, los delanteros que estarán en el ataque tricolor el domingo, hablaron del clásico hace unos días y coincidieron que el único resultado que se plantean ante Peñarol es el triunfo.

Suárez fue contundente al respecto y dijo que "la chapa de perder un clásico de local no te la saca nadie", en entrevista con Telemundo de canal 12 el pasado 18 de agosto.

Leonardo Carreño

Luis Suárez y Franco Fagúndez

Al respecto, contó que había hablado del partido con Walter “Mota” Gargano, su excompañero de la selección uruguaya que es referente de Peñarol.

“Hablo con el Mota, le quiero ganar, es mi amigo pero le quiero ganar, son compañeros que defienden otras camisetas. Peñarol viene de no ganar el Apertura, como Nacional, pero Nacional viene mejor en la anual”, señaló. “Y los clásicos se ganan, no se juegan lindo o feo, se ganan, los clásicos se tienen que ganar”, agregó.

“Que se quede tranquila la gente de Nacional que los que primeros queremos ganar el clásico somos los jugadores, los que queremos demostrar, porque esa chapa de perder un clásico de local no te la saca nadie”, sostuvo Suárez.

Con respecto al encuentro, expresó: “Trataremos de disfrutar y que sea un buen partido para la gente que lo pueda ir a ver y los que los puedan ver en su casa y en cualquier lugar del mundo”.

“Estamos obligados a ganar”

Otro de los que habló del clásico fue Franco Fagúndez, el delantero juvenil tricolor, en una entrevista con Referí del pasado 20 de agosto, cuando dijo que ya estaba “sintiendo” el ambiente del tradicional partido.

Diego Battiste

Luis Suárez y Franco Fagúndez

“Nos han dicho que, luego de la eliminación del otro día (de la Copa Sudamericana), ganar el clásico sería algo fundamental para nosotros, y para mantenernos ahí en la tabla. Al jugar en nuestra casa estamos obligados a ganar y creo que si venimos así como venimos, lo vamos a sacar adelante”, comentó.

Consultado por si el partido era especial por ser en el Parque, respondió afirmativamente.

“No es mi primer clásico, pero sí oficial, por campeonato, y tiene el plus de que va a ser en el Parque, que va a estar lleno, con la gente apoyando. Y no tenemos otra que sí o sí salir a ganar, y no hay otro resultado que nos sirva”, explicó.