Franco Fagúndez, de abandonar el fútbol a tirar paredes con Luis Suárez

Luego de recuperarse del resfrío que lo tuvo complicado el martes y el miércoles, Franco Fagúndez atendió por teléfono a Referí mientras descansaba en su casa y cuidaba a Felipe, su niño de un año y medio.

El delantero que en 2019 abandonó el fútbol por dos meses en el momento más complicado de su vida, llegó a Nacional en 2020 y tras comenzar este año como tercera opción de 9 de área, hoy es el socio de Luis Suárez en el ataque, con quien tiró paredes en el partido del pasado domingo en Belvedere, en el que marcó el gol de la victoria.

Fagúndez habló de la llegada del “Pistolero” al equipo, de su temporada, su familia y el hermano que jugaba más que él, el clásico que se viene y el sueño de jugar en la selección uruguaya, entre otros temas.

¿Se recuperó del resfrío que tuvo en los primeros días de la semana?

Sí, ayer (miércoles) ya volví a hacer fútbol. No estaba al 100% pero tenía que entrenar porque si no, no iba a estar a la orden para el sábado. Entonces no quise faltar otro día y como estaba más o menso bien, fui a entrenar igual. El profe me dijo que iba a traspirar y eso me iba a ayudar bastante.

¿Le gustó el gol del otro día en Belvedere? ¿Ya había hecho goles de cabeza?

Sí. Estaba deseando que termine 1-0. De cabeza no había hecho goles. Igual, tengo pocos goles en Primera, pero en formativas no me acuerdo de hacer algún gol de cabeza. Creo que es el primero. Aparte, mi hermano siempre me jode que no hago goles de cabeza. Y es que no es mi fuerte cabecear, aunque tengo la altura (1,87 m) y todo. Pero por suerte se dio bien.

Diego Battiste

Fagúndez y Suárez en Belvedere

¿Cómo fue ir a Belvedere con todo lo que se había hablado?

Bien. Yo el año pasado ya había jugado en Tercera y me había ido bien, ganamos y pude hacer un golcito. Así que fui a Belvedere pensando en eso, en si podía volver a hacer un gol. Y se dio.

Y el tema del vestuario visitante, que se habló mucho en lo previo; ¿les importó?

Tuve otra entrevista y también me preguntaron lo del vestuario. Les di mi punto de vista. Yo en juveniles iba a jugar y te cambiabas en vestuarios y a veces en un contenedor, muchas canchas tienen esos vestuarios. Para mí es algo normal. En el fútbol uruguayo es así. Yo recién tengo mis primeros partidos en Primera... Quizás es distinto para Suárez, que viene de jugar en Atlético de Madrid y Barcelona, el capaz que anímicamente sintió algo al entrar al vestuario y lo afectó, pero a mí y a los gurises no creo que nos haya afectado.

Le metió una buena asistencia de gol a Suárez, ¿cómo vio esa jugada?

Estaba deseando que entre, que fuera gol. Si bien en el primer tiempo intenté buscarlo pero estaba impreciso, con ese gol me sentía con más confianza, el gol te da ese plus. Y traté de buscarlo a él, que pueda convertir y hacer el suyo. Y cuando entro esa jugadita que Camilo (Cándido) me la da y yo se la doy de primera a Luis, fue muy lindo. Creo que van a quedar muchas de esas también porque con el tiempo nos vamos a ir entendiendo mejor.

Leonardo Carreño

El debut de Luis: salió y entró Suárez

¿Cómo fue jugar con Suárez, saber que iba a ser titular con él, cuando salieron a la cancha?

A veces en las concentraciones mirás y lo ves ahí, y decís: ¡Pah, este loco esta acá! Uno que lo vio desde niño, que lo vio en los mundiales, que de chico soñaba ser como él, y hoy estar compartiendo vestuario con él, tenemos que disfrutar el momento. Es un sueño hecho realidad. Tenemos que saber vivirlo y sacarle el jugo al máximo, y disfrutar y aprender de él.

¿Cómo se enteraron que venía a Nacional? ¿Fue a la misma vez que todos o en Los Céspedes se sabía algo antes?

Fue más o menos todo a la vez. Cuando nos enteramos que el presidente iba a ir a España, ahí dijimos que por algo iba. Y toda la gente que hizo la movida, una locura a nivel mundial, y ni que hablar acá, todo el mundo prendido con eso y con las fotos de perfil... Y cuando iban pasando los días y veíamos que Luis iba publicando cosas, estábamos deseando que fuera algo de Nacional, que fuera que se venía. Y cuando se dio fue una locura tremenda, el grupo de Whatsapp del plantel estalló de mensajes, estábamos todos como locos, más que nada los gurises que estábamos muy emocionados por la alegría de él, porque es como digo, vos ves al ídolo de chico, te lo imaginas compartiendo vestuario y cuando llega el momento, no encontrás palabras. Lo mirás y quedas como ahí, en un ruido. Está salado.

¿A Suárez se lo respeta de una forma especial o ahora que pasaron los días ya hay más confianza?

Yo soy medio timidón en ese aspecto. De a poco que van pasando los días, él se va a integrando al grupo. Se incorporó rápido. Pero es como digo, es Luis y hay que cuidarlo, porque ahora tiene el Mundial, se está preparando para eso. Hay que pensar en eso. Pero se metió bien en el grupo y es muy de hablar con nosotros, con los más guachos, trata de ayudarnos, con algún consejo o algo, que es muy valioso de parte de él.

Foto: Leonardo Carreño.

En la final del Intermedio

Arrancó la temporada quizás más relegado por los delanteros que vinieron y ahora es titular, ¿cómo está viviendo este año?

En los partidos de pretemproada que era el único 9, estaba muy ilusionado. Sabía que iban a traer a uno, pero nunca me imaginé que iban a venir dos, como vinieron el Puma (Emmanuel Gigliotti) y el Colo (Juan Ignacio Ramírez), y ahí tuve la chance de irme a préstamo. Lo estuve pensando seriamente porque la veía difícil, sabía que iba a ser el tercer 9. Y lo hablé con mi familia y decidí quedarme. Me quedé a pelearla y cuando se dio el momento de entrar a la cancha me sentí preparado. Y justo fue cuando hice el gol contra Torque, que salió gol del mes y me dio una confianza tremenda. Y ahí agarré una confianza bárbara en mí y me dije que estaba para competir con ellos dos, que son de gran alto nivel. Y con el tiempo me fui haciendo mi lugar, me sentí muy querido por mis compañeros también, que cuando uno entra a jugar y a tener rodaje, los compañeros te dan esa confianza de que vos lo hagas bien también. Y hoy estoy viviendo estoy gracias a ellos.

Se lo vio festejar los goles con la gente, colgado al tejido como en los primeros partidos; ¿siempre le gustó eso?

Sí, desde chico, siempre soñaba con hacer un gol y colgarme del tejido. Ahora le tengo que aflojar un poco porque el otro día me llamaron la atención por las amarillas, pero siempre fue un festejo que me gustó, estar ahí y sentirlo con la gente. Es muy lindo. Me acuerdo del gol con Cerrito en la hora el año pasado, que hizo el gol Leandro Fernández. Fue una locura, explotó el Parque salado. No sé por qué salí para festejar el gol, porque ni siquiera lo había hecho yo. Fue el día del debut, una mezcla de emociones tremenda.

¿Cómo evaluaron lo de Goainiense y la eliminación de la Copa Sudamericana? ¿Profundizaron o pasaron página rápido?

Hemos hablado del partido, pero como ya se venía lo de Liverpool no queríamos darle mucha importancia, si bien se lo merece y nos dolió a todos quedar afuera de la Copa y de la manera en que quedamos. No le quisimos dar mucha cabida a eso y enfocarnos en Liverpool y en el Uruguayo que es lo que importa.

Leonardo Carreño

Con la copa del Intermedio

¿Ya están pensando en el clásico del 4 de setiembre, en el Gran Parque Central y con público?

Sí, de a poco se va sintiendo. Nos han dicho que, luego de la eliminación del otro día, ganar el clásico sería algo fundamental para nosotros, y para mantenernos ahí en la tabla. Al jugar en nuestra casa estamos obligados a ganar y creo que si venimos así como venimos, lo vamos a sacar adelante.

¿Qué sea en el Parque lo hace especial?

Sí. No es mi primer clásico, pero sí oficial, por campeonato, y tiene el plus de que va a ser en el Parque, que va a estar lleno, con la gente apoyando. Y no tenemos otra que sí o sí salir a ganar, y no hay otro resultado que nos sirva.

Se lo ha visto en muchos videos con Yonatan Rodríguez, ¿es un amigo nuevo que hizo este año en Nacional o ya lo conocía?

No, con "el Negro" nos conocimos este año y nos llevamos muy bien. Mi hermano lo conoce de cuando él jugaba en Cerrito. Pero no conocimos este año e hicimos una amistad linda. Es un crack, nos entendemos muy bien adentro y afuera de la cancha, siempre estamos jodiendo. Es una linda amistad que me dio Nacional este año.

@Nacional

Una broma de Yona Rodríguez en su cumple 22

¿Y su hermano también jugaba al fútbol?

Sí jugaba, jugaba mucho. Lástima que le gustaba mucho la noche.

Era, como suelen decir, el otro hermano que jugaba más que el que se hizo conocido…

Sí, jugaba demasiado. Era completo. Pero lo mató la noche (risas).

¿Y su familia cómo es? ¿Tiene un bebé?

Si, un varón, Felipe, de un año y medio Y la voy llevando bien. Al principio siempre cuesta, como a todos los padres jóvenes, y de a poco vas aprendiendo. Pero ahora que está más grandecito y reconoce todo, es divino. Llegar a casa y que te esté esperando, con un beso o un abrazo, es divino. Es lo mejor que me pasó en la vida. Cuando estuve a punto de dejar el fútbol y esos momentos duros, fue lo que me mantuvo firme para poder estar donde estoy hoy.

¿Cómo fue ese momento en que pensó en abandonar el fútbol?

Fue en juveniles. Yo jugaba en Wanderers, en el Apertura 2019, y hubo un momento en el que no jugaba y en la cabeza no estaba muy bien. No tenía ganas de nada, había perdido las ganas de ir a entrenar, faltaba a las prácticas. Le decía a mi viejo que iba a la práctica y me iba a la casa de un amigo o algo... Después le dije a mi padre que no quería jugar al fútbol y estuve dos meses sin cuadro y sin estudiar. Fue el momento más duro de mi vida en todo. Pero mi familia estuvo al firme y mi representante Marcelo Montero, a pesar de que le dije que no quería jugar más, se siguió moviendo a espaldas mías y sin decirme nada, buscándome cuadro, y en gran parte le soy agradecido a él y a su familia porque hoy estoy viviendo esto, y se lo agradezco mucho. (Luego pasó a Danubio y desde ahí llegó a Nacional en 2020).

@Nacional

Franco Fagúndez y Leó Coelho

Con 22 años, ¿ya piensa en el pase al exterior o quiere seguir un tiempo más en Nacional?

Siempre dije que antes de irme quiero ser campeón uruguayo con Nacional y ojalá que se dé este año. Si no se da y tiene que ser el otro, me quedo. Uno a esta edad sueña con dar el salto, ojalá que pueda ser lo más pronto, pero hay que estar preparado. Muchos te dicen que ya estás bien para salir del país, pero es duro también estar lejos, acostumbrarse a otras costumbres… Mi cabeza está en Nacional hoy en día y por lo menos hasta diciembre voy a estar acá, y quiero conseguir títulos con el club, ganar lo que queda, el Campeonato Uruguayo, que es lo más importante para todos nosotros. Y ojalá sea así. Si ganamos el campeonato me gustaría poder pegar el salto al exterior.

¿Y piensa en la selección, en que alguna vez pueda tener una chance?

Sí, me tengo fe. Sueño y me voy a romper el lomo para poder llegar ahí, voy a darlo todo. Ya después no depende de uno, pero me tengo mucha confianza y mucha fe de que algún día pueda vestir la celeste.

¿Y cómo fue la historia con el brasileño Richarlison, quien se tomó con humor del tuit que compartieron en el que decían que eran parecidos?

Me sorprendió. Estaba durmiendo la siesta y veo un mensaje en el grupo, mandando las capturas y riéndose. Y cuando entré pensé que era una cuenta falsa. Y cuando veo que tenía el verificado, dije ‘qué animal, cómo le llegó’. Y se prendió para la joda. Estuvo tremendo.

Twitter

La broma con Richarlison

Quizás algún día se lo cruza en alguna cancha, con un club o con la celeste…

Ojalá. Tengo unas ganas bárbaras de conocerlo.