Franco Fagúndez, el capitán, goleador y que pica penales en la Tercera de Nacional y que Ligüera subió a Primera

El pasado lunes en el Parque Viera, Franco Fagúndez fue el capitán y autor del gol de la Tercera de Nacional en el empate 1-1 ante Wanderers, partido que estuvo marcado por haber sido el último que dirigió Martín Ligüera en esa categoría antes de asumir en el primer equipo tricolor.

Mediante un penal, el atacante marcó el tanto de su equipo picando la pelota, con una definición exquisita y atrevida, en un encuentro que tuvo más cámaras de lo habitual porque los focos estaban puestos en el director técnico que el día antes había sido nombrado como sucesor de Alejandro Cappuccio.

Este lunes, el delantero de 21 años volvió a estar bajo las órdenes de su entrenador, pero en el plantel de Primera, luego de ser ascendido para trabajar en el grupo de futbolistas albos que intentará ganar el Clausura y el tricampeonato uruguayo.

En una semana, el juvenil pasó de jugar con la Tercera a entrenar con los mayores y a pelear un puesto codo a codo junto a Gonzalo Bergessio, Leandro Fernández, Thiago Vecino, Guillermo May y Santiago Ramírez, con quien ha compartido ataque en varios encuentros desde su llegada a la Ciudad Deportiva Los Céspedes.

Fue en enero de 2020 cuando pasó a los tricolores desde Danubio, club que había sido campeón en la temporada anterior y desde el que arribó a los tricolores junto al defensor colombiano Andrés Copete.

@Nacional

El plantel de Nacional que fue a la Libertadores sub 20 de Paraguay 2020

Ambos futbolistas se metieron en la lista de la Libertadores sub 20 que en febrero de ese año se jugó en Paraguay y en la que Nacional estuvo dirigida por Tabaré Alonso, quien le dio la camiseta número 9.

De aquel plantel, hoy están en el actual equipo albo Santiago Ramírez, Nicolás Marichal, Matías Bernatene, Manuel Monzeglio y, con menor presencia en Primera, Lucas Sanseviero y Felipe Cairus.

Del resto, varios siguen vinculados al club pero están a préstamo en otros equipos, como Guillermo Centurión, Joaquín Sosa, Lautaro Pertusatti, Ignacio Velázquez, Axel Pérez o Santiago Cartagena, y otros, como Renzo Orihuela, ya fueron transferidos.

Aquella sub 20, que defendía el título de 2018 ganado en Montevideo por los albos, no pudo repetir su actuación y no logró superar la fase de grupos en el torneo guaraní.

@LibertadoresU20

Fagúndes en sus primeros partidos en Nacional en la Libertadores sub 20

Tras ese certamen, Franco Misael Fagúndez comenzó la temporada de Tercera división que el año pasado se vio interrumpida debido a la pandemia de covid-19 y que finalmente quedó inconclusa en diciembre, mes en el que el atacante marcó un doblete ante Boston River.

En esta temporada, nuevamente marcada por los controles sanitarios, la actividad de juveniles comenzó recién en el segundo semestre luego de varios meses de incertidumbre.

@Nacional

Festejo de Franco Fagúndez en la Tercera de Nacional

"El éxito no es un accidente. Es trabajo duro, perseverancia, aprendizaje, estudio, sacrificio, y sobre todo, amor por lo que estás haciendo", fue uno de los mensajes que compartió en sus redes mientras se preparaba para volver a jugar.

El atacante, que en abril había estado en la lista de buena fe de 50 jugadores para la Copa Libertadores, comenzó en gran nivel en Tercera con otros dos goles en la visita a Cerro Largo FC el 5 de julio, en la primera fecha, y hasta el momento, tras jugar siete partidos, llevaba seis conquistas, siendo el goleador del equipo que dirigía Ligüera.

Con sus 1,87 metros de altura y sus 82 kilos, Fagúndez tiene un biotipo que le permite ser delantero de área con juego aéreo y también media punta, a lo que suma su buena técnica con la pelota.

@Nacional

Franco Fagúndez en sus primeras prácticas en Primera

Nacido en Montevideo el 19 de julio de 2000 y padre de un hijo, Felipe, que vino al mundo en el mes de marzo, el delantero buscará aprovechar la oportunidad que le da Ligüera en una posición en la que los albos tienen a Bergessio, su gran figura, pero a quien en esta temporada no le han encontrado un reemplazante.

“Viviendo un sueño. Vamos Nacional”, escribió Franco en sus redes, tras el entrenamiento del lunes en el primer equipo tricolor, donde intentará seguir haciéndolo realidad.

Doble turno y esperan al Torito

El plantel de Nacional entrenó este martes en doble turno, en el segundo día de trabajo de Martín Ligüera al frente del equipo. La agenda de esta semana tiene marcadas prácticas por la mañana este miércoles, viernes y sábado desde las 10:00, y otro doble horario el jueves a las 09:00 y a las 16:00. En los albos esperan en estos días la llegada del Diego “Torito” Rodríguez, la última incorporación, quien este martes estaba coordinando su viaje desde Buenos Aires a Montevideo tras desvincularse de San Lorenzo de Almagro. Las únicas bajas que tiene el actual plantel son la de Sergio Rochet, convocado a la selección uruguaya, y la de Juan Manuel Gutiérrez, otra de las contrataciones, tras llegar al país desde España.