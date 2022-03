Las vueltas de Fagúndez: dejó el fútbol, llegó a Nacional para la Libertadores sub 20 y ya hizo vibrar al Parque

En enero de 2020 Nacional preparaba su participación en la Copa Libertadores sub 20 de Paraguay, en la que iba a defender el título de campeón, y el club fichó a dos juveniles para reforzar el plantel con la ilusión del bicampeonato.

De Danubio, tras ser campeones en Cuarta, llegaron al tricolor el defensa colombiano Andrés Copete y el delantero Franco Fagúndez, quienes integraron el plantel que disputó el torneo, en el que no pudo estar Martín Satriano, que fue inscripto pero que en ese momento tuvo su salida a Inter de Milán.

Ese fue el comienzo de la historia en Nacional con Fagúndez, el delantero que el pasado domingo, poco más de dos años después de su llegada, marcó su primer tanto oficial en Primera con un golazo ante Montevideo City Torque en el Gran Parque Central.

Inés Guimaraens

En el equipo de la Libertadores sub 20 de 2020

En aquella sub 20 lo dirigió Tabaré Alonso con Diego Ligüera como asistente técnico.

En el grupo de viajeros compartió sus primeros días en el club junto a jugadores que hoy también están en el plantel principal como Mathías Bernatene, Nicolás Marichal, Manuel Monzeglio y Santiago Ramírez, y otros que siguen en el club pero cedidos a otros equipos como Guillermo Centurión, Ignacio Velázquez, Joaquín Sosa y Adrián Vila.

Nacional no pudo repetir su gran actuación de 2018 en la Libertadores y se volvió pronto a Montevideo, para encarar una temporada 2020 que estuvo marcada por la pandemia, lo que alteró el calendario de todos los torneos y particularmente el de juveniles, que incluyó la suspensión del campeonato hasta octubre.

@Nacional

El plantel de Nacional en la la Libertadores sub 20 de 2020

Dejó y volvió

Tras un primer año con actividad reducida a dos meses por el covid-19, la competencia de formativas volvió en 2021 con Fagúndez en la Tercera división de Martín Ligüera.

El delantero estaba cumpliendo el sueño de consolidarse en Nacional luego de una carrera en la que pensó en largar todo.

Su carrera en las canchas comenzó en el baby fútbol del club Santa Ana, hasta que a los 10 años pasó a Wanderers para seguir en infantiles y luego pasar a Séptima.

@LibertadoresU20

En la Libertadores sub 20

La vida del juvenil tuvo un cambio radical porque se fue a vivir a Rivera con su padre, por lo que se fue a préstamo a Nacional de aquel departamento.

Luego, volvió a Montevideo y nuevamente al bohemio para jugar en sub 16, Quinta y Cuarta, hasta que dejó la carrera por “problemas personales”, según reconoció a Peloteando deportivo de radio Universal AM 970.

Su familia y su representante le pidieron que volviera a jugar. Decidió armar el bolso nuevamente y le surgió una oportunidad de ir a probarse a Danubio, a donde fue y quedó, siendo campeón del Clausura de Cuarta en su segundo año en esa categoría.

@Nacional

Festejando un gol con Monzeglio en Tercera

En Nacional lo tenían visto. Joaquín Papa, técnico de formativas en los tricolores, lo conocía de cuando dirigía en Wanderers y junto a Sebastián Taramasco lo convencieron para que llegara a Los Céspedes.

Con edad de Tercera, desde los albos se le ofreció un contrato, algo que Danubio no pudo igualar, y pasó a los albos para comenzar la temporada 2020.

Jugó en varios puestos

Fagúndez tiene la particularidad de haber jugado en varias posiciones, siempre con perfil ofensivo.

Dirigí a Franco Fagúndez en juveniles”, recordó la semana pasada Román Cuello, DT de Montevideo City Torque, quien lo tuvo en las formativas de Wanderers. “Era volante, enganche... Incluso jugó algún partido de volante central. Tengo material y sé lo que puede dar Franco", agregó en declaraciones a Sport 890, antes de sufrir al delantero que marcó el gol tricolor en el Parque.

Por su parte, Taramasco, quien avaló su llegada cuando era coordinador de formativas de Nacional y hoy es gerente deportivo del club, dijo a Referí que el futbolista “es un centrodelantero o media punta de buen porte físico y muy técnico”.

Así lo ha demostrado Fagúndez. Su primer gol oficial tuvo fuerza para controlar una pelota aérea y para contener la marca de Renzo Orihuela, otro de los compañeros de aquella Libertadores sub 20, potencia para avanzar y un gran remate desde afuera del área. Además, es un jugador que se anima a tirar lujos si la situación lo amerita.

@Nacional

El remate ante la marca de Orihuela

Pese a que hoy es delantero, a lo largo de su carrera no se destacó por los goles y recién el año pasado, en la Tercera de Martín Ligüera que luego continuó Tabaré Alonso, explotó con 11 conquistas. En ese equipo fue uno de los capitanes y compartía delantera junto a Santiago Ramírez.

El atacante tiene la tendencia a bajar a buscar la pelota cuando no le llega. “Me sale naturalmente porque en Wanderers jugaba de enganche y en Danubio éramos dos puntas y no jugaba de 9 ‘clavado’, sino que siempre me recostaba hacia atrás”, dijo. “Entonces, cuando no me llega la pelota, antes Ligüera y ahora Repetto, me han pedido que baje unos metros”, agregó.

De la mano de Ligüera tuvo su debut en Primera en el Clausura pasado en el que tuvo dos ingresos y se dio el gusto de colgarse del tejido del Parque en el agónico gol de Leandro Fernández ante Cerrito.

@CampeonatoAUF

Fagúndez ante Arismendi

En la actual temporada comenzó como el 9 del equipo en los amistosos de verano mientras se negociaban las llegadas de Juan Ignacio Ramírez y del argentino Emmanuel Gigliotti. Sobre las órdenes Repetto en los partidos de pretemporada, señaló que le pidió que juegue tranquilo, que aguante pelotas y que pueda pivotear bien.

En el verano no hizo goles y se quedó con el gusto amargo del tiro en el travesaño en el clásico ante Peñarol en el Campus de Maldonado.

@CampeonatoAUF

El festejo del gol

Los delanteros que llegaron hicieron que quedara relegado como tercera opción y que pasara a jugar en Tercera, donde, antes de su consagratorio partido ante City Torque, había marcado dos tantos ante Liverpool.

Quiso el destino que el Colo se lesionara y Gigliotti fuera suspendido, lo que le dejó en bandeja el puesto de 9 del equipo. Y lo aprovechó de la mejor forma, marcando su primer gol como para decirle a Repetto que está para pelear por el puesto.