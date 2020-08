Suárez rompió el silencio: “Nadie puede poner en duda mi compromiso con Barcelona”

El atacante dejó en claro que su intención en seguir en el equipo, con el que tiene un año más de contrato, hasta 2021, y la posibilidad de renovar automáticamente por una temporada más si juega el 60% de los partidos.

“Yo también quiero lo mejor para el club y mi idea hoy es seguir, pero si desde el club piensan que soy prescindible, no tengo inconveniente en hablar con los que decidan”, dijo en declaraciones a El País de Madrid.

Al salteño no le cayeron bien los rumores sobre la posible salida de futbolistas, entre los que está incluido. “Se habla de algunos nombres que dio el presidente, de cambios que se pueden dar, pero nadie me dijo que quieran prescindir de mí; si este es el deseo del club estaría bien que el responsable que elija hable directamente conmigo”, sostuvo.

Consultado sobre la dura eliminación ante Bayern, dijo que todos los jugadores son responsables. “Eso está claro, no sería justo señalar solo a un jugador o a alguna persona del club”.

“A veces sí parece que se quiera personalizar, pero honestamente creo que nadie puede poner en duda mi compromiso con el Barcelona”, agregó.

El abultado 8-2 según Suárez se debió a que “fue uno de esos días donde todo salió mal”. “Nos vimos superados y no supimos cómo arreglarlo. No es una excusa, pero está siendo un año muy extraño por todo, y desde luego el formato influye”.

De cara al futuro, dijo estar dispuesto a ser suplente si esa es la idea del nuevo entrenador, Koeman, con quien, señaló, aún no habló.

“Si el técnico considera que debo arrancar desde el banquillo no tengo problema en ayudar con el rol que me otorguen. Creo que aún puedo aportar mucho a este club”, dijo el Pistolero, sobre la posibilidad de no ser el delantero titular del equipo.