Suba del ganado pasó factura y Minerva paraliza faena en dos plantas

El Frigorífico Canelones, propiedad del grupo brasileño Minerva Foods comunicó este jueves el envío de toda su plantilla al seguro de paro desde el próximo mes de noviembre.

En diálogo con El Observador, el dirigente de la Federación de Obreros de la Industria de la Carne (Foica), Luis Muñoz explicó a El Observador que la medida incluye a alrededor de 600 operarios. Los trabajadores están de licencia este mes y pasaran al seguro desde el mes próximo.

Muñoz explicó que el grupo brasileño aplicó la misma estrategia en el Frigorífico Carrasco también de su propiedad. El personal de planta (alrededor de 600 funcionarios) están en seguro de paro desde este mes, una vez que terminó el período de licencia reglamentaria y no se retomó la faena.

El único frigorífico del grupo Minerva que se mantiene en actividad es el establecimiento Pul en Cerro Largo.

“La razón principal es la falta de ganado pronto para faenar como está pasando en toda la industria. Se está trabajando a media máquina. (…) Los mercados quieren cada vez más la carne nuestra, pero no hay ganado para matar producto de la excesiva exportación en pie que hubo estos años”, afirmó el dirigente sindical.

Precios

El mercado de haciendas gordas se mantiene firme, con valores que continúan su escalada alcista. El novillo cotiza esta semana a US$ 4,15 por kilo carcasa y la vaca se ubica en US$ 3,94 mientras que la vaquillona se consigue en el eje de US$ 4,02, según datos de Tardaquila Agro Mercados

Las industrias de exportación y de abasto mantienen la puja por la materia prima, en la medida que los negocios de carne siguen avalando los precios del gordo. Las entradas se mantienen cortas en aquellas plantas compradas a menores plazos. La reposición también se afirma, en la medida que la escasez de oferta le da un mejor margen de negociación al criador.

Faena

En el acumulado anual la faena de vacunos muestra un descenso de 3,6% con 1,731.277 cabezas. La caída más pronunciada se da en la categoría novillos con 8.9%.

La brasileña Minerva es la segunda industria frigorífica con tres plantas (Pul, Carrasco y Canelones) y tiene una cuotaparte del 18,2 % de la faena en el año.

En primer lugar está Marfrig con cuatro plantas industriales (Tacuarembó, La Caballada, Colonia e Inaler), y una faena de ganado vacuno que representa el 22,6%.