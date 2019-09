Se consolida el repunte de precios en el ganado gordo

Se confirma el repunte de valores para el ganado gordo que comenzó la semana pasada, sostenido por una fuerte demanda industrial. En los últimos días de faena de corral con destino a cubrir la Cuota 481, varios frigoríficos salieron al mercado con mejores precios en busca de asegurarse ganados de campo.

Las cotizaciones por lotes voluminosos de novillos especiales, próximos a planta, mantienen el US$ 4,10 por kilo en cuarta balanza como precio de punta. Aumentan las consultas de los frigoríficos sobre disponibilidad de ganado, señaló un consignatario consultado. La mayoría de los negocios se concreta entre US$ 4,05 y US$ 4,08 por kilo.

En el caso de vaca gorda especial las cotizaciones superan los US$ 3,90 por kilo. Para vaquillona las cotizaciones van entre US$ 3,95 y US$ 4.

En todos los casos las entradas que se han dinamizado, la mayoría con cargas en una semana.

La escasa oferta de ganados de campo se vio reflejado en el volumen de vacunos faenados la semana pasada, que después de cinco semanas consecutivas arriba de 40.000 cabezas cayó a 39.688 animales, con ganados de verdeo que siguen demorados.

En esta semana las condiciones fueron óptimas para consolidar el rebrote con temperaturas en ascenso, a las que seguirán oportunas lluvias de lunes a miércoles, como para que octubre despegue en producción de pasturas.

De todos modos, para las próximas semanas no se espera una oferta voluminosa de ganados de pasto. “Esto le daría estabilidad al mercado arriba de US$ 4, por lo menos un mes más”, consideró otro operador consultado.

La reposición acompaña la firmeza del gordo, con todas las categorías muy pedidas y precios destacados. Hay más demanda que oferta y los ganados que aparecen logran una muy rápida colocación. La referencia para el ternero liviano dio un salto semanal de 10 centavos en la grilla de consignatarios, donde pasó de US$ 2,56 a US$ 2,66 por kilo, un claro reflejo de la solidez del mercado.

La firmeza en el mercado ganadero es respaldada por la solidez del precio de exportación de la carne vacuna, que se ubicó por quinta semana consecutiva arriba de US$ 4.000 por tonelada y se sigue diferenciando del precio del año pasado. Promedió US$ 4.333 en la semana cerrada el 21 de setiembre, de acuerdo a datos preliminares del Instituto Nacional de Carnes (INAC). En lo que va del año la referencia se ubica en US$ 3.763 por tonelada, un 5% por encima de los US$ 3.582 de promedio en mismo período de 2018.

Ovinos: más demanda que oferta y valores firmes

En ovinos los precios continúan en gradual suba, con una oferta que sigue siendo escasa pero va aumentando como es típico de la época. Los negocios en general se concretan algún centavo por encima de las referencias de la Asociación de Consignatarios de Ganado (ACG), que el lunes pasado marcó aumentos: de US$ 3,78 a US$ 3,80 para el cordero; de US$ 3,81 a US$ 3,83 para el cordero pesado; de US$ 3,60 a US$ 3,67 para los capones y de US$ 3,58 a US$ 3,60 para las ovejas.

La firme demanda industrial se vio reflejada en la faena semanal, que dio un salto de 12.407 a 22.332 animales, reflejando el avance de las esquilas y la salida de más corderos.

El precio de exportación en carne ovina volvió a mostrar un repunte semanal de valores, con un promedio de US$ 5.041 por tonelada. En las últimas cuatro semanas móviles se ubicó en US$ 4.763. Y en el acumulado anual en US$ 4.399, un 4,3% por debajo de los US$ 4.595 promedio en el mismo período de hace un año.