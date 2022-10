¿Suben los combustibles de Ancap en noviembre? Esta vez el mercado internacional juega en contra

Luego de dos bajas consecutivas en el valor de las naftas, el Poder Ejecutivo deberá resolver en pocos días que pasará con las tarifas en noviembre. Lo mismo para el caso del gasoil, con la diferencia que aun cuando la referencia internacional estuvo levemente por encima del precio de venta en el mercado doméstico, este combustible se ha mantenido sin cambios desde junio.

¿Qué ha pasado con los precios de los combustibles en la costa del Golfo de México en EEUU durante las últimas semanas? Los números indican que en 22 días de la nueva ventana de medición –entre el 26 de setiembre y el 17 de octubre– el precio de la nafta cambió su tendencia y volvió a valorizarse. Una dinámica similar ha mostrado el gasoil.

Al margen de la evolución del petróleo, ese es el mercado de referencia para Uruguay desde que se implementó el mecanismo de Precio Paridad de Importación (PPI), y que da base al informe de la Ursea que el gobierno toma como insumo todos los meses junto con las proyecciones financieras de Ancap.

La foto del mercado internacional

Los datos publicados por la Administración de Información de Energía (EIA) y procesados por El Observador indican que hasta el 17 de octubre el valor medio para el símil de la nafta uruguaya se encareció $ 2,25 por litro, y pasó de $ 28,069 a $ 30,323 (+8%) respecto al promedio mensual anterior. Para la nafta Súper 95, la más consumida en el país, la Ursea toma el precio internacional promedio de dos tipos de gasolinas: CBOB Regular 87 y CBOB Premium 93.

Por su parte, el gasoil tiene como referencia el precio del Ultra Low Sulfur Diesel (ULSD 62). La actualización más aproximada posible a lo que indicaría el PPI muestra que el precio promedio del litro subió $ 2,97, y pasó de $ 37,293 a $ 40,20 (+7,8%) en la comparación mensual.

Estos valores son una aproximación a lo ocurrido hasta ahora en el mercado internacional y toman en cuenta dos variables centrales: la dinámica diaria de los precios en dólares en EEUU y el valor del tipo de cambio a nivel local.

Lo que viene

Hasta la fecha los números apuntan a una reversión de la tregua que en los últimos dos meses posibilitó que se abaratara el precio de la nafta y que además se utilizara parte de ese margen para seguir con el gasoil congelado. Para saber si esto se confirma habrá que esperar a cómo evolucionan los precios en la última semana previa al cierre de la medición mensual prevista para el 25 de octubre.

También es importante recordar que el Poder Ejecutivo nunca aplicó a tapa cerrada lo que indica el informe PPI, y en sus análisis tarifarios ha ponderado otros elementos. Por ejemplo, en buena parte de este año las tarifas estuvieron congeladas o aumentaron por debajo de lo que marcaba la referencia. En esas oportunidades el gobierno argumentó que la prioridad era mitigar los efectos sobre la producción y apalancar la recuperación de la actividad. También hubo ocasiones en donde se tomó en cuenta los efectos que las correcciones al alza podían tener sobre la evolución de la inflación. En los 12 meses cerrados a setiembre, la inflación se aceleró y llegó al umbral psicológico del 10%.

En octubre la nafta Súper 95 bajó $ 3 hasta los $ 74,88 en surtidor lo que representó una reducción acumulada de 7,5% desde los $ 80,88 de hace dos meses atrás , mientras que el gasoil 50S continuó en $ 64,99 por litro, el mismo precio de venta que tiene desde hace cuatro meses.

Perspectivas de mediano plazo

Los últimos pronósticos publicados por EIA la semana pasada sitúan el precio spot del petróleo Brent en US$ 93 promedio por barril en el último trimestre de año, y en US$ 95 para 2023. El informe explica que las posibles interrupciones en el suministro de petróleo y un crecimiento de la producción de petróleo crudo más lento de lo esperado podrían conducir a mayores precios, mientras que la posibilidad de un crecimiento económico más lento de lo previsto puede contribuir a precios más bajos.

Sobre los precios minoristas de la gasolina en EEUU, la EIA pronostica un valor promedio de US$ 3,8 por galón para el último cuarto de año, y de US$ 3,6 por galón en 2023. En tanto, los precios minoristas del diésel los sitúa en US$ 4,86 por galón para el último cuarto de año, y de US$ 4,29 en 2023.

Esta semana se conoció que Estados Unidos hará uso de 15 millones de barriles de petróleo adicionales de sus reservas estratégicas para tratar de aliviar el precio de los combustibles, y el presidente Joe Biden no descarta recurrir a más, según informó la agencia AFP.

Esta nueva inyección, que se llevará a cabo en diciembre, constituye la última parte del programa que preveía la liberación de un total de 180 millones de barriles para hacer frente al aumento del precio de la energía producto de la invasión rusa de Ucrania.