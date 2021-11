Sudamericana: el primer fin de semana con turistas brasileños "no movió la aguja"

La llegada de turistas para la final de la Copa Sudamericana no colmó las expectativas de la Cámara Uruguaya de Turismo. Si bien ya se esperaba que la concurrencia sería menor a la manejada inicialmente, los operadores turísticos coinciden que, sobre todo en materia gastronómica, la final no movió la aguja en cuanto a concurrencia a restoranes ni tampoco en materia hotelera, aunque sí hubo una ocupación superior a los anteriores fines de semana.

Según dijo el secretario de la Cámara Uruguaya de Turismo, Francisco Rodríguez a El Observador, hace 10 días que ya estaban interiorizados que la ocupación había bajado y que la concurrencia para ver Paranaense contra Bragantino sería menor a la proyectada inicialmente. Habían manejado entre 5.000 y 7.000 personas que estarían alojadas en diferentes hoteles registrados en la Cámara y al final ese número fue aproximadamente de 3.000 personas.

Las razones que esgrimió Rodríguez fue que, al saberse los requisitos para ingresar al país y al partido como el PCR a la entrada y las vacunas anticovid obligatorias para concurrir al estadio, las reservas, que habían tenido un boom, empezaron a caerse. De todos modos, aseguró que en Montevideo los hoteles de cuatro y cinco estrellas estuvieron casi al máximo de ocupación, mientras que en los hoteles de menor rango la ocupación fue menor.

En principio, dado que todavía no tuvo acceso a los números finales, la Cámara calculó que hubo 80% de ocupación en Montevideo mientras que en los demás departamentos, la ocupación terminó siendo menor a la proyectada inicialmente debido a la caída de las reservas en las últimas semanas.

"La mayoría de las estadías en los hoteles fueron de dos noches y algunos de una noche que llegaron el sábado directo al partido y se fueron el domingo de tarde", dijo Rodríguez. Eso implica que tampoco se logró mover la aguja para el sector gastronómico, debido a que la diferencia económica se da cuando los turistas se quedan varios días y concurren a restaurantes los días de semana cuando los locales no suelen salir. "El movimiento en los restaurantes no cambió mucho con respecto a los anteriores fines de semana", afirmó.

En la misma sintonía se expresó el Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y afines del Uruguay (Cambadu). "No incidieron para nada. Fue un fin de semana como cualquier otro, con unas noches muy veraniegas, que eso ayuda a la venta, pero para nada incidió. Más allá de que algunos comercios puntuales en la cercanía del estadio se vieron muy beneficiados. Pero no movió la aguja para nada", dijo el directivo de Cambadu Daniel Fernández a Telemundo.

Quién si tuvo una buena opinión de la concurrencia durante este fin de semana fue el director de Turismo de la Intendencia de Montevideo, Fernando Amado. "Es mejor siempre tener entre 10 y 15 mil brasileros que no tenerlos, y si no estaba esta final no iban a estar. Ellos gastaron en hotel y consumos personales, es como una reactivación tras la reciente apertura de fronteras, es una gran noticia. El plato fuerte que viene esta semana es muy importante", aseguró a Desayunos Informales de Canal 12.

Fernandez coincidió con Amado en que la final de la Libertadores entre Flamengo y Palmeiras será el plato fuerte y es donde están centradas todas las expectativas. Proyectan un piso de 20.000 personas alojadas en diferentes hoteles y esperan que eso redunde en una buena actividad para el sector gastronómico.