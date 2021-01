Sunca hará una "gran movilización" en febrero pero descarta concentrar a "miles" en la calle

El Sindicato Único Nacional de la Construcción y Afines (Sunca), anunció la realización de una "gran movilización" en febrero para "poner en debate la necesidad de mantener la industria activa, así como una clara política de inversión pública", informó el sindicato a través de un comunicado.

El Ejecutivo Nacional del Sunca se reunió esta semana luego de la licencia de la construcción para analizar las dificultades del sector y la caída de la inversión en algunas zonas del país. Allí se definió construir un "gran Movimiento Nacional por el Trabajo y la Defensa de la Industria Nacional".

En el comunicado, el Sunca expresa que la pandemia "impactó en un mundo desigual y mostró el fracaso del sistema" que "no pudo dar una respuesta coordinada a los múltiples impacto del covid-19".

Sobre la situación sanitaria de Uruguay, el sindicato entiende que son "insuficientes y erradas" las respuestas del gobierno ante el impacto en la salud, en lo económico y social. "Expresión de esto son la incapacidad para diseñar e implementar un plan de vacunación, del que tanto se habla, pero no se da a conocer, el aumento de la desocupación, la suba de las tarifas públicas, el aumento de productos de la canasta básica, la rebaja salarial para los trabajadores públicos, el aumento para las jubilaciones y pasividades por debajo de la inflación", agregan.

También reiteran el pedido de otorgar una renta básica a los sectores más vulnerables por la pandemia y medidas flexibles de servicios públicos.

En cuanto al protocolo de covid-19 en el sector de la construcción, el sindicato rechaza la exigencia de la firma de una declaración jurada de los trabajadores para informar sobre su estado de salud, y si estuvo con algún contacto positivo, algo que fue promovido por la Cámara de la Construcción.

Por otra parte, el Ejecutivo del Sunca lanzó la campaña nacional de recolección de firmas para anular 135 artículos de la ley de urgente consideración. Para apoyar a la Comisión Nacional Pro Referéndum el sindicato pondrá a disposición "toda la estructura organizativa, locales y militancia, a nivel nacional, para alcanzar el objetivo", resume el comunicado.

La decisión de realizar una movilización fue anunciada días después de que el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, señalara que una serie de movilizaciones sociales y sindicales “jugaron un papel importante en la propagación del covid-19".

“Tuvimos todas las marchas que quisimos ¡y déjenme decirlo, porque alguna válvula de escape tengo que tener!”, dijo ante los legisladores, antes de desarrollar una larga lista de movilizaciones que tuvieron lugar desde agosto en adelante. “Hubo de todo. Yo no paso la responsabilidad, sino que me hago cargo de todo, no hay problema, soy el ministro de Salud Pública y me hago cargo, pero no tengamos una visión hemipléjica, porque eso tampoco es correcto", afirmó.

Por su parte, el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, dijo que el jerarca "dio a entender que las marchas son responsables de la avalancha de contagios”.

“Se supone que deberíamos estar con covid cientos de dirigentes sindicales, organizadores de las marchas, que algún hilo epidemiológico llevó a los rastreadores a los sindicatos”, ironizó Pereira. “Pues no, uno puede leer todos los informes del GACH y de ninguno surge que los contagios procedan de manifestaciones sindicales (…) Nos preocupamos en ver y analizar cada marcha, y llevarla 15 días hacia adelante, para ver los efectos de la actividad y no se encuentran picos dentro de esos márgenes”, argumentó en un posteo publicado en Facebook.

De todos modos, Daniel Diverio, presidente del Sunca, explicó en Las cosas en su sitio de Sarandí que ha habido movilizaciones que no necesariamente implicaron infringir con los protocolos sanitarios. “Descartamos movilizaciones de miles y miles marchando por la calle”, dijo.

“Capaz que lo que podemos de hacer es decenas y decenas de caravanas organizadas, y todo con mucho control”, detalló.