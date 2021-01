Salinas dijo que las marchas incidieron en aumento de casos y Fernando Pereira lo tildó de "irresponsable"

El presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, tildó de "irresponsable" al ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, por sus dichos del martes en la Comisión de Salud del Senado, en los que señaló que una serie de movilizaciones sociales y sindicales “jugaron un papel importante en la propagación” del covid-19.

“Tuvimos todas las marchas que quisimos ¡y déjenme decirlo, porque alguna válvula de escape tengo que tener!”, dijo ante los legisladores, antes de desarrollar una larga lista de movilizaciones que tuvieron lugar desde agosto en adelante. “Hubo de todo. Yo no paso la responsabilidad, sino que me hago cargo de todo, no hay problema, soy el ministro de Salud Pública y me hago cargo, pero no tengamos una visión hemipléjica, porque eso tampoco es correcto", afirmó.

A las críticas del Frente Amplio, que en la propia sesión le preguntaron al ministro qué evidencia había de una conexión de los casos con las marchas, se sumó este jueves la del PIT-CNT a través de su presidente.

En un posteo realizado en Facebook, titulado "El ministro no puede ser tan irresponsable", Pereira dijo que el jerarca "dio a entender" que las marchas "son responsables de la avalancha de contagios”.

“Se supone que deberíamos estar con COVID cientos de dirigentes sindicales, organizadores de las marchas, que algún hilo epidemiológico llevó a los rastreadores a los sindicatos”, ironizó Pereira. “Pues no, uno puede leer todos los informes del GACH y de ninguno surge que los contagios procedan de manifestaciones sindicales (...) Nos preocupamos en ver y analizar cada marcha y llevarla 15 días hacia adelante, para ver los efectos de la actividad y no se encuentran picos dentro de esos márgenes”, argumentó.

Pereira pidió que “el ministro se retracte" o que "por el contrario presente evidencia científica de que las movilizaciones han traído olas de contagios como las que estamos viviendo”.

“Hemos actuado con total responsabilidad en las marchas sindicales y de hecho no hemos tenido que cerrar locales sindicales por casos de covid-19. Por suerte hemos filmado con un dron para que se pueda observar el distanciamiento físico y el uso de tapaboca”, agregó.

Asimismo, el sindicalista preguntó "qué van a hacer" trabajadores como "los del Frigorífico Clay cuando les ofrecen conservar su trabajo si rebajan su salario en 65%", o "los del Ministerio de Desarrollo Social si van a perder su empleo sin razones debidamente fundadas, o "cuando se vota un presupuesto que contiene un recorte de gasto de cerca de 380 millones de dólares y que impacta en educación, vivienda, salud, y políticas sociales compensatorias”.

“Eso es lo que plantea el ministro, que no cumplamos nuestra labor sindical, que si perdemos nuestros trabajos nos quedemos inmovilizados, cuando el propio presidente Lacalle planteó en una de las conferencias que se podían hacer movilizaciones de Tel Aviv como ejemplo de que se podía movilizar cuidando los protocolos necesarios, y eso hicimos”, añadió Pereira.

El sindicalista concluyó que "a veces se buscan responsabilidades absurdas, sin colocar un solo elemento de prueba, simplemente para generar dudas y brechas en la sociedad”.