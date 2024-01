Susana Giménez en Punta del Este: "Tuve nuevamente covid"

La noche del sábado 27 de enero fue la última vez que Susana Giménez se subió a un escenario, era su despedida formal del teatro y lo hizo con la obra Piel de Judas en Punta del Este.





Apenas finalizada la obra y en diálogo con la prensa comentó: "Fue emocionante, por que el teatro estaba lleno, me despedí, si emocionante no les quiero contar todo porque era largo".



Sobre como viene la preparación del cumpleaños, Susana dijo: "No es mucha gente, yo te lo dije el otro día, están armando unas cositas, como siempre. La Chiqui (Mirtha Legrand) no viene, me llamó y no viene, no puede. Para el cumpleaños de ella no se si voy a estar porque me tengo que ir afuera, tengo que hacer una cosa en México. si estoy seguramente iré como siempre. El Pumita (José Luis Rodríguez), no lo sé, no hablé con él estos días. Verónica Castro no quiso venir porque acaba de llegar de Dubái, yo la entiendo porque después de ese viaje, porque yo lo hice, no tenes nunca más ganas de subirte a un avión. Porque tarda tanto".



Por otro lado y en referencia a su año laboral comentó: "Si vuelvo, vuelvo con mi programa, el de siempre, si anda bien que ande bien, sino bueno, paciencia. No pienso retirarme de la tele, en este momento, el teatro ya lo terminé, es divino pero es duro. Llevo mucho años y ya hice muchas obras. Te sentís mal y tenes que venir igual, te duela lo que te duela. La semana pasada tuve òmicrom, el Covid, no pasa nada, éste es una gripe, estas 6 días en cama y chau".