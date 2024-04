Alhajas con cenizas, pelo o garras: la uruguaya que convierte las pérdidas en joyas

Florencia Yannotti tiene 34 años y a finales del año pasado su vida cambió cuando falleció de una enfermedad su gato Milo que la acompañaba desde hacía cuatro años. "Quedé destrozada porque éramos muy compinches", cuenta Yannotti que eligió especialmente una foto con Milo para ilustrar esta historia.

Como suele suceder, los algoritmos de las redes sociales estuvieron alerta y comenzaron a hacerle llegar a Florencia videos de otros países que aludían a piezas de joyería conmemorativa.

"Conmemoraban a sus mascotas fallecidas en piezas de joyería y me pareció una excelente idea, yo lo quería hacer con Milo y empecé a buscar", contó la joven quien finalmente no pudo encontrar quién lo hiciera en el país y decidió innovar. "Lo empecé a ver como una oportunidad, no solo de negocio, sino de brindarle a otras personas esa posibilidad. Todos hemos perdido a alguien importante para nosotros, humano, animal o lo que sea y tal vez lo único que nos queda es el amor, el recuerdo y en el mejor de los casos una cajita de cenizas, por ejemplo y con eso no sabés qué hacer", dijo en diálogo con Café & Negocios e hizo hincapié en la importancia de poder convertir el dolor en algo tan bello como una joya.

Colgante con trozos de ramo de novia

Honrar ese amor y recuerdo para sentir a quienes ya no están más cerca fue el propósito que encendió la llama de Memora, el emprendimiento de Yannotti que nació de su caso particular para que pronto pasara a preguntarse: ¿a cuántas personas más les puede pasar esto?

Así fue como la licenciada en administración de empresas —que trabaja en el departamento de marketing de una empresa tecnológica—, no dudo en seguir adelante con su emprendimiento y empezó a trabajar con un joyero que le hace las piezas en base a un diseño propio. Ella se encarga de la parte interior de la joya, dado que en el centro es donde se ubica el elemento conmemorativo que es entregado por el cliente. Esto se hace por medio de un proceso con resina en el que Yannotti busca ser sumamente cuidadosa para lograr el resultado deseado antes de que el material se endurezca. "Es un material sumamente resistente y se hace junto con la parte metálica para que dure muchos años", indicó la joven. Para la parte metálica utiliza materiales de alta calidad como plata 925, oro 8, oro 18 y oro blanco.

En el catálogo de Memora hay anillos y dijes. Los anillos van desde $ 2.990 en plata y los dijes desde $ 1.990. "Están con envío gratis a cualquier parte de Uruguay y se puede pagar con Mercado Pago". Todos los precios están a la vista en su catálogo de Instagram.

Anillo con un trozo de mantel que una abuela usaba para almorzar con su nieta

Transformar el dolor

"Me sorprendió la cantidad de gente que me empezó a escribir", afirmó la emprendedora a menos de un mes de haber comenzado con Memora.

En un primer momento Yannotti tuvo miedo de que a la gente "le diera cosa" o considerara bizarro poner las cenizas de una persona fallecida en una joya, a pesar de que a ella le encantaba la idea. Sin embargo, la reacción de la gente se acercó más a su sentir que a sus temores. "La gran mayoría se ha acercado para conmemorar a personas fallecidas y también muchas mascotas", afirma y asegura que la mitad de sus clientes se acerca por animales y la otra mitad por personas fallecidas.

Pero, ¿qué se puede incluir en una joya para recordar a un ser querido? La respuesta es prácticamente de todo: pelo, garras, cenizas, telas de prendas de vestir o fotografías.

Pulsera con cenizas de perro

En Memora también se hacen joyas con elementos que permitan recordar tiempos pasados o eventos significativos como puede ser un ramo de flores de una boda o los dientes de leche de un niño: "Un chico le regaló a su esposa una joya que inmortaliza trocitos del ramo de novia", ejemplificó la emprendedora.

Incluso a nivel internacional existe una técnica que permite incluir dentro de las piezas leche materna para evocar a la época de la lactancia. "Eso es lo único a lo que le digo que no porque es una técnica muy complicada, hay que hacerle un proceso químico para que no se pudra y no estoy capacitada", reconoció.

A futuro, la emprendedora uruguaya planea llevar Memora fuera de fronteras. "Estuve viendo opciones para vender en Argentina y Chile", adelantó.