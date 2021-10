Tabaré Viera dijo que información sobre hotel del ministerio fue "desvirtuada"

El ministro de Turismo, Tabaré Viera, compareció este martes ante la comisión investigadora sobre las compra de publicidad durante las gestiones que lo precedieron y fue consultado por el proceso de concesión del Hotel Serena -propiedad de la cartera en Punta del Este-, puesto bajo la lupa luego que apareciera una publicación en el Diario Oficial donde se buscaba vender la empresa que tiene la concesión.

"Frente a una información pública de que otra empresa con determinados integrantes había hecho un llamado a acreedores con intención de comprar esa concesión, eso ha sido desvirtuado. La empresa sigue siendo la misma concesionaria, ha actualizado a alguno de sus miembros. Dejé toda la documentación incluyendo la declaración en el Banco Central sobre cuáles son los propietarios", aseguró.

Viera aseguró que la empresa concesionaria sigue siendo la misma, que la información fue "desvirtuada" y que tiene "otros accionistas" .

Las autoridades del Ministerio de Turismo se encontraban relevando los antecedentes del proceso de concesión del exHotel Las Delicias, hoy La Serena, uno de los elementos que surgió en torno a la polémica que rodea la gestión del exministro Germán Cardoso. El objetivo era determinar quién o quiénes están detrás de Costa Naturali SA. El hotel, propiedad del ministerio, le fue adjudicado a la firma en 2004, bajo la gestión de Pedro Bordaberry.



En los últimos días se conoció que el 24 de agosto de 2020, se informó en el Diario Oficial que Costa Naturali le “vendería” el hotel a otra firma, Galiza SA, ante lo cual se hacía una convocatoria a posibles acreedores, que se debían presentar en un estudio notarial ubicado en el Edificio Stradivarius, ubicado en la avenida Roosevelt.

De un relevamiento de los registros públicos surge que al frente de Galiza SA se alternaron, desde junio 2020, Daniel Reta, otro de los asesores del exministro, y Sara Tavares, quien según informó Búsqueda, figura junto a Elbio Rodríguez, asesor honorario del ministerio cercano a Cardoso, como apoderada de dos empresas registradas en Panamá. Antes que Reta, el titular de la firma fue Diego Rodríguez, hermano de Elbio.

"El hotel Serena es propiedad del Ministerio de Turismo, está en la parada 24 de la Playa Mansa de Punta del Este. Esa concesión se hizo en el año 2004 por 20 años, en el año 2015 hubo una solicitud de la empresa que se llama Costa Natural S.A de hacer uso de lo que estaba previsto en el pliego de una ampliación por 10 años más así que vence en el 2034", señaló Viera.

Kirma Services

Viera se refirió a la contratación de servicios de publicidad digital Kirma Services por parte de la cartera y aseguró que si bien la empresa retiró la oferta que habia presentado, no descarta en un futuro contar con sus servicios. "Si llega una nueva oferta será analizada como todas las ofertas por todos los responsables. Somos un país libre. Jamás podemos negarnos a que alguien presente una propuesta o un proyecto. Será considerada en su momento", aseguró este martes en conferencia de prensa.

De todos modos, el ministro aseguró que la empresa renunció a presentar la oferta "lo que quiere decir que no está interesada" en brindar servicios al ministerio. "Esa empresa no llegó a brindar ningún servicio, no se ejecutó ningún contrato y tampoco se pagó, por distintas razones. Recibimos nosotros hace unos 15 días un mail donde la empresa retiraba su oferta. De cualquier manera, ese expediente lo enviamos a la división jurídica del Ministerio y vamos a estar para lo que dispongan", dijo.

La compra directa por U$S 280 mil a la empresa estonia fue uno de los detonantes que llevó a la salida del entonces titular de la cartera, Germán Cardoso. Consultado sobre el mecanismo de compras directas, Viera aseguró que es una práctica que está prevista en el Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (TOCAF) y que se utiliza en todo el Estado. "Todo el Estado utiliza el método de la compra directa que es una excepción prevista en el TOCAF. Todo el Estado y también el ministerio. Ya sea por razones de urgencia que hay que fundamentarlas, ya sea por único proveedor", aseguró.

Y agregó: "La política del ministerio de acá en adelante y en eso estamos trabajando será la de comprar de acuerdo a la ley y al TOCAF. Si podemos con licitación pública y en el caso de las compras directas, en caso de hacerlas, con todos los pasos que hay que seguir".