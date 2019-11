Tabárez explicó por qué sacó a Cavani y qué sucedió con De Arrascaeta

¿Qué fue lo que motivó al técnico de la selección, Óscar Washington Tabárez, a sacar a Edinson Cavani en el partido del lunes ante Argentina, cuando solo transcurrían 55 minutos? “El cambio de Cavani tiene que ver con eso, con lo que se viene (las Eliminatorias en 2020). Si un jugador es expulsado en estos partidos, no puede empezar las Eliminatorias porque es la próxima actividad y con este ambiente que hubo en algún momento en el campo, no daba para arriesgar con ninguno. Ese fue el principal motivo del cambio. Le dimos más importancia a eso que a un eventual resultado del partido”.

Camilo dos Santos

Sobre el partido con Argentina, que culminó 0-0 el lunes en Tel Aviv, dijo que quedó conforme porque la selección realizó lo que estaba planificado, expresó que el resultado se ajustó al partido y destacó el valor de terminar 2019 invicto con ocho triunfos y cinco empates: “No es un título ni nada por el estilo, pero los resultados son algo importante y durante todo este año no perdimos ningún partido. Por eso creo que el equipo dio la talla, considerando que hay jugadores que son importantes y hubieran sido importantes, que no estuvieron como Josema (Giménez), Nández, y Coates, que se lesionó (ante Argentina)”.

Tabárez y su cuestionamiento a Europa

Consultado acerca de los interrogantes que se plantearon en los días previos, cuando estuvo en duda el partido por un conflicto, respondió: “Siempre quisimos jugar este partido, ya dije de la importancia de la fecha FIFA, más en esta época en la que es muy difícil jugar contra equipos europeos, porque son autosuficientes y hasta tienen su liga de selecciones con ascensos y descensos, lo que augura que va a permanecer. Entonces hay que ir a jugar en Sudamérica o en países lejanos”.

Camilo dos Santos

Dijo que el objetivo es llegar al Mundial 2022. “La meta para este cuatrienio es estar en Catar. Hasta ahora conseguimos el desafío de ir a los Mundiales, pero una eliminatoria sudamericana es una instancia muy difícil por la geografía de Sudamérica, por el crecimiento que tuvieron muchos equipos, lo que hace que sea una competencia pareja, que dura dos años exactos y en la que juegan todos contra todos”.

¿Qué pasó con De Arrascaeta?

El delantero de Flamengo quedó fuera de la selección en la fecha FIFA de este mes, pero el día previo a Uruguay-Hungría jugó en el partido ante Flamengo, y el domingo ante Vasco Da Gama. Esto motivó la pregunta de un periodista en conferencia de prensa, y Tabárez brindó todos los detalles.

EFE

“Cuando incluimos a Giorgan De Arrascaeta en la lista de reservados, una lista amplia que luego se reduce porque se convoca a los que van a viajar, me criticaron mucho por incluirlo. ‘¿Cómo va a incluir en la lista a un jugador que iba a disputar la final de la Libertadores?’. En todo esto, no me sentí un defensor de Flamengo, porque la selección uruguaya es tan importante como otro (equipo o selección), y mi responsabilidad es defender los intereses de la selección de Uruguay. Cuando se plantean estas situaciones, converso con las personas que realmente importa en todo esto, que son los futbolistas. Cuando hablé con De Arrascaeta me dijo: ‘Yo quiero jugar con Uruguay’. Entonces empezamos a hacer unas negociaciones y habíamos concertado que venía a jugar con Hungría y regresaba, para darle el tiempo suficiente porque llegaba un día antes de la final, y no tenía sentido. Sé lo que es una final de Libertadores. Entendí que se podía hacer perfectamente lo que estaba acordado. Después, el jugador nos dijo que tenía mucho dolor en la rodilla y que no podía (jugar). La sanidad de Flamengo mandó un nuevo informe. El jugador no vino por una lesión y nos perdimos la oportunidad de verlo ante Hungría, para hacer una evaluación más. Es un jugador importante para nuestra selección. Con Argentina no iba a jugar”.

Con el partido del lunes, Uruguay cerró el año invicto, sin derrotas en los 13 partidos que disputó.