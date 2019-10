Tabárez: "Todavía no me saqué de la cabeza el partido con Perú de la Copa América"

El técnico de la selección nacional, Óscar Tabárez, brindó una conferencia de prensa y habló de varios temas antes de los dos partidos de esta ventana de la fecha FIFA de octubre ante Perú el próximo viernes en el Centenario a la hora 20 y el martes 15 a la hora 22.30 uruguaya en Lima.

Acerca de la imposibilidad de enfrentar a selecciones europeas y de lo importante o no que son las fechas FIFA, el DT celeste dijo: “Estas dos fechas FIFA son las últimas porque hasta que termine la Eliminatoria no habrá más y eso para los que clasifiquen. Tienen su importancia. Para nosotros han sido fundamentales en la evolución de la selección. Llegan jugadores nuevos y algunos han hecho su camino y evolución y tiene que ver con la experiencia que han ganado en la selección en ese tiempo. (Federico) Valverde está en un muy buen nivel. Debutó en la Eliminatoria, no fue al Mundial y eso fue porque se analizó. Cuando el futbolista le da significado y empieza a asirse de que las cosas dependen de él, vienen las evoluciones. Entonces ya no sorprenden, pero no es que aparecen por casualidad. Muchos muchachos empezaron en esas circunstancias y después no siguieron en la selección. No cambia demasiado respecto a las Eliminatorias que lo juguemos contra europeos. Cuando vinimos de Sudáfrica pedimos jugar con rivales top y se pudo hacer. Hay saltos de calidad, por eso se pidieron esos partidos. Pero cualquiera de los nueve rivales que tenemos en Sudamérica tienen sus cosas y algunos se alimentan con su geografía aparte de su poderío. Venezuela ha crecido muchísimo, tiene muchos jugadores jugando en niveles muy importantes, cosas que antes no existían. El camino es cada vez más difícil y tenemos que prepararnos para afrontarlo y cumplir con la meta que es clasificar para el siguiente Mundial”.

Se sabe que Edinson Cavani y Luis Suárez una vez más quedaron afuera de la convocatoria. El primero, porque está lesionado, en tanto que el delantero de Barcelona, debido a que realiza un trabajo especial con la sanidad para ponerse a punto.

“Ojalá que Cavani y Suárez y todos estén siempre a disposición. Este es un partido ante un rival calificado, es un desafío importante ante Perú para sacar conclusiones. Ya vimos cosas en las fechas FIFA pasadas y ahora más”.

Y sobre Suárez agregó: “Todos los jugadores tienen desgaste en su trayectoria deportiva. En los años 60 leí un artículo sobre Pelé escrito por fisiólogos y médicos y decían que su cuerpo era de una persona 20 años más vieja que él. Suárez está desde 2007 en la selección. ¿Cuántas veces ha jugado lesionado? ¿Cuántos goles ha hecho? ¿Cuántas veces se lo vio superado? No podemos pensar que ya está terminado, para nada. El tiempo le va a dar la razón al que la tenga. Confiamos en que pueda estar en condiciones en las Eliminatorias. Cuando decidimos no convocarlo, todo empezó por una sugerencia de Barcelona para no interrumpir un tratamiento que está realizando. Al primero que consultamos fue al futbolista, porque él es el dueño de su cuerpo y el que sabe todo, lo que siente y cómo está. Después, nuestra sanidad que se maneja a los más altos niveles y luego la de Barcelona que está compuesta por gente muy calificada. Pretendemos que el jugador haga todo lo que sea posible para su proceso de recuperación y no lo aprovechamos en unos partidos amistosos en donde no nos va la vida. Lo importante está en las Eliminatorias y se hace todo esto para poder tenerlo en las mejores condiciones”.

Acerca de que Giovanni González no ha sido siquiera suplente en Peñarol el domingo ante Liverpool en Belvedere porque Diego López dijo que no lo ve bien, Tabárez explicó que “cuando vino acá, nadie me preguntó por qué lo citamos. Nadie, absolutamente nadie, y cumplió muy bien. Tuvo una gran actuación en la China Cup y confrontó esa inactividad con lo que rindió el jugador y me parece que está en condiciones y no voy a confrontar con la opinión de Diego (López), no tiene nada que ver con esta decisión. Razono las cosas que absorbo mirando la realidad. La última de las preocupaciones es si le gusta o no a quienes tienen que comentarlas. Eso va por otro carril”.

Respecto a la aparición de nuevos entrenadores uruguayos con sistemas tácticos más ofensivos como el de Paulo Pezzolano y si puede ser llevado a la selección, Tabárez explicó que lo más importante son los jugadores.

“El modelo de juego es un medio, no es un fin. Los entrenadores no tenemos que proceder de determinada manera para satisfacer el gusto de determinada gente. Salimos cuartos en un Mundial, quintos en otro, ganamos una Copa América, tenemos jugadores que se desempeñan muy bien. Creo que tenemos un poderío y avanzamos en algunas cosas. Ustedes me preguntan por lo que muestran los nuevos entrenadores del fútbol uruguayo. El principal factor de rendimiento es el futbolista y si uno no tiene los futbolistas que desearía, tiene que apelar a otras cosas. Cuando no existe determinada característica de los jugadores, es muy difícil llevar a cabo determinadas cosas. Y nosotros no tenemos los millones de jugadores de Brasil, ni un poco menos como los tiene Argentina. Cuando aparecen, es como un regalo que recibimos y cuando aparecen en juveniles, es una esperanza que tenemos, pero después necesitamos tiempo para que se vayan acostumbrando”, sostuvo el DT celeste.

También se explayó respecto al nivel de alguno de ellos.

“¿Le parece que hay muchos Brian Rodríguez? Yo no los veo. No abundan. Brian estuvo en los procesos juveniles, fue cortado como se dice en el básquetbol, pero en determinado momento empezamos a ver cosas y a saber la historia de lo que hizo él para ir logrando todo esto. Es un ejemplo parecido al de Valverde y muchos otros que crecen a partir de la derrota, del fracaso, de no encontrarse. Yo creo en esa gente. Cavani y Suárez, ¿te parece que nacieron cracks? Cavani demoró dos años en empezar y un día me di cuenta que él y Fucile andaban muy bien y a partir de ahí, no pararon. Cavani incorporó un montón de cosas, es mucho más rico en lo futbolístico que cuando recién empezó, fue todo un proceso y creo mucho en la persona que viene de la derrota y del fracaso. Cuando esa persona sale adelante, es que está para grandes desafíos que es lo que nos planteamos nosotros. Como entrenador de la selección nacional tengo que buscar los resultados pero saber que hay otras cosas aparte de los resultados".

Sobre los partidos que se viene con Perú indicó: "Más allá de que el partido con Perú (de la Copa América) todavía no me lo saqué de la cabeza, lo que viene no es una revancha. No se quedó todo ahí, si no, sería un resultadista como muchos”, dijo.

A su vez, consultado sobre la situación sanitaria del capitán Diego Godín, a quien se espera el martes en el Complejo Uruguay Celeste, indicó: “No tenemos ninguna información de la sanidad de Inter y Mario Rebollo se comunicó con él y Diego le quitó importancia. Veremos cuando llegue, no creo que tenga problemas”.

Tabárez sostuvo que el partido ante Argentina, desde la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) se lo han dado "como confirmado. Es importante porque no teníamos partido para esa fecha. Jugar contra Argentina que es una potencia en Sudamérica es muy importante para ponerse a prueba. Debe ser para sacar conclusiones muy importantes porque son encuentros que motivan. Por el prestigio, o la historia del rival, no es un partido cualquiera”.

Y volvió a ponderar la trascendencia de Suárez en la selección y en el fútbol mundial: “Lo que hizo Luis Suárez en el fútbol no lo vaticiné cuando vino en 2006 a entrenar. Sí pensé en una buena carrera, pero no en lo que ha llegado a ser. Ese es su gran mérito, lo hizo él. Habrá tenido errores o no, pero siempre traía algo nuevo: goleador en todos lados, con un desgaste enorme que le ha traído problemas y siempre con la bandera enhiesta. Lo que ha aportado ha sido enorme”.