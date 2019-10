Valdano sobre Valverde: "Me resultó deslumbrante su actuación"

Jorge Valdano es una voz autorizada en el mundo del fútbol. Fue jugador (surgió en Newell's Old Boys y se mantuvo 12 temporadas en España, tres de ellas en Real Madrid), campeón del mundo con Argentina en México 1986, entrenador (de Tenerife, Real Madrid y Valencia), escritor y director general deportivo de Real Madrid.

El domingo fue entrevistado por El Transistor de Onda Cero en España y habló sobre la fecha del torneo de liga español donde desmenuzó, entre otros temas, la gran actuación de Federico Valverde del sábado en el triunfo de Real Madrid contra Granada.

Esa actuación había despertado ya fuertes elogios de la prensa española y del actual entrenador merengue, Zinedine Zidane.

"Me pareció un buen Madrid, le vi al equipo una potencialidad que no le vi en otros partidos. El hecho de que (Eden) Hazard empiece a funcionar, apenas muestra detalles, pero no tengo ninguna duda que va a ser un jugador importantísimo", comenzó diciendo Valdano quien hincó el diente en el tema Valverde sin que se lo consultaran.

"La aparición por fin rutilante de Valverde, uno de esos jugadores al que acompañaba la leyenda de que en los entrenamientos era un fenómeno, pero yo no acababa de ver el fenómeno que me vendían", agregó.

"A Zidane parece que le gusta", le dijo el periodista.

"Lo vi en algunos partidos elogiándolo más de lo que parecían merecer las actuaciones de Valverde", respondió Valdano.

"El repertorio de ayer fue muy, muy amplio: jugador de área a área, una zancada muy poderosa, lo vi muy seguro en las disputas ganando prácticamente toda en las que participó, mirando siempre para adelante, siendo además muy preciso en los pases, intentando dos tiros que no encontraron el arco porque siempre se interpuso alguien en el el camino, pero con la sensación de que eran tiros potentes. O sea que si todo eso es capaz de darle al Real Madrid con continuidad estamos ante un jugador que puede llegar a ser muy, muy importante. Hay que verlo cinco partidos seguidos, ese privilegio aún no lo ha tenido, pero cuando ha tenido tres sí que ha mostrado unas condiciones muy coherentes con lo que me habían contado", se explayó.

EFE

"¿Es mediocentro o interior?", le preguntaron.

"Mediocentro desde luego que no, es interior. Es un 8 de toda la vida, de cuando los números significaban algo, mediocampista preferentemente por la derecha, de ida y vuelta, de área a área, muy generoso en el esfuerzo, de mucha potencia, de cabeza levantada", respondió.

"Un 8 es Iniesta, ¿este es más parecido a Busquets", volvieron a preguntarle en el ámbito de las comparaciones.

"No, Busquets es para estar adelante de la línea de cuatro, es como un faro. Este es ida y vuelta, un jugador 8 de antes donde estaba el mediocentro, el 8 que era muy trabajador y el 10 que era mucho más creativo. Este es un jugador muy completo. Como cada día hay menos mediocampistas de estos mixtos que te sirven cuando no tienes la pelota y cuando tienes la pelota, estas apariciones terminan siendo muy ilusionantes, muy prometedoras", respondió Valdano.

"¿Lo fichó Ramón martínez, no?", le consultaron.

"Sí, entiendo que sí. Él y Casemiro son obra de Ramón Martínez. Lo de Casemiro fue más complicado porque se trataba de un jugador al que había visto con 17 años en un Mundial en Perú, pero luego perdió su puesto en San Pablo porque decían que hacía mala vida, que tenía distracciones; lo acompañaba esa fama. Preguntó si había tenido lesiones, le dijeron que no, lo trajo y más allá de la opinión que tengamos como jugador de Casemiro, yo la tengo muy alta, es un profesional ejemplar. A veces los jugadores necesitan de una segunda oportunidad".

El periodista no sabía que el origen de Valverde era Peñarol: "A Valverde de dónde lo trajo?"

"De Uruguay, era un chico muy prometedor, pero muy tímido y eso seguramente ha demorado su evolución, Todo el mundo hablaba maravillas de él acá y en Uruguay, pero yo acababa de expresarlo en toda su dimensión hasta que ayer a mí me resultó deslumbrante su actuación", concluyó Valdano.