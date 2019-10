Llegó Valverde y habló de sus charlas con Zidane y Tony Kroos

Federico Valverde llegó a Uruguay para defender a la selección en los amistosos ante Perú (viernes 11 en el Centenario y martes 15 en Lima) y habló de su relación con el técnico de Real Madrid, el francés Zinedine Zidane, y los consejos que el brinda el alemán Tony Kroos.

Sobre su momento en los merengues, donde el fin de semana fue figura destacada en el triunfo del Madrid 4-2 sobre Granada, el volante dijo: “Hay que saber mantener los pies en la tierra, sirve de motivación para trabajar y seguir mejorando y aprendiendo de los compañeros que me tocan. No hay que leer mucho para no agrandarse, trato de no leer. Es lindo que hablen bien pero hay que saber mantenerse en una línea”, dijo el jugador desde el aeropuerto de Carrasco en el programa Tirando Paredes de 1010AM.

Valverde explicó los motivos que lo llevaron al cambio y a su crecimiento como futbolista.

“Tengo que seguir como ellos (sus compañeros), su línea, no mantenerme debajo de ninguno sino ser uno más del plantel porque ello me llevó a tener otra personalidad, otro carácter dentro del campo y fuera. Al principio era tímido y me costaba, me costaba tener una conversación con otros compañeros”.

Consultado sobre su relacionamiento y qué le pide el entrenador francés Zinedine Zidane, explicó: “Yo me siento cómodo en cualquier lugar del mediocampo. Zidane me pone de 5 o de 8, me siento cómodo, seguro a la hora de jugar, con ganas de llegar al área rival. Me pide que dé lo mejor de mí, lo que soy en los entrenamientos y cuando un técnico te brinda esa confianza te ayuda mucho”.

Valverde alabó al alemán Tony Kroos. “Mis compañeros me ayudan mucho, me aconsejan mucho y gente como Tony (Kroos) que es un ídolo, un ejemplo a seguir, que se arrime y me aconseje es invalorable. Me ayudó mucho y se lo agradezco”. dijo.

“Cuando jugué en Peñarol fue un reto muy grande del que no me daba cuenta y cuando te vas decís 'pucha, mirá dónde estaba jugando', con tanta gente. Vestir la camiseta del Madrid es un sueño para cualquier jugador del mundo que tiene que servir para seguir mejorando, fortaleciendo la cabeza y aprender”, concluyó Valverde.