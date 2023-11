Tajante opinión de Nicole Neumann sobre una supuesta fiesta de la Selección

La Selección Argentina, tras su victoria en la Copa del Mundo y un desempeño impecable en las Eliminatorias Sudamericanas, se vio envuelta en controversia después de su derrota ante Uruguay. Este revuelo se desató a raíz de las afirmaciones de un par de jóvenes influencers que aseguraron haber sido invitadas a una exclusiva fiesta privada en Pilar, donde compartieron momentos con los jugadores de la Scaloneta.

Ante esta situación, se buscó la opinión de la reconocida modelo Nicole Neumann, quien no escatimó en expresar su contundente punto de vista sobre el escándalo. La polémica tomó aún más fuerza cuando la esposa de Ángel Di María, Jorgelina Cardoso, tomó la palabra, afirmando con firmeza: "Acá no hay lugar para la basura de los infelices".

La narrativa del equipo argentino, hasta entonces intachable, se vio empañada por estas alegaciones, generando un debate intenso tanto en los medios como en las redes sociales. La incertidumbre sobre la veracidad de las acusaciones ha mantenido a la afición en vilo, mientras los futbolistas involucrados guardan silencio frente a la controversia.

La situación pone de manifiesto cómo, en ocasiones, la vida personal de los deportistas se entrelaza con su desempeño en la cancha, creando una compleja trama de opiniones y reacciones. La atención se centra ahora en cómo la Selección Argentina gestionará este escándalo, mientras la sociedad espera clarificaciones y se pregunta sobre el impacto que tendrá en el equipo de cara a futuras competiciones.

La conductora fue tajante y opinó: "Yo por lo aparente no me guío. A mí venime con datos concretos, con fotos, con relatos. Si no no creo nada". "¿Creés que dentro del mundo del fútbol suelen pasar estas cosas?", le consultó el movilero. "No, no tengo ni idea. Yo no encasillaría. Obviamente, existe la gente infiel más allá de cualquier rubro. Como también la que no", respondió Nicole Neumann sobre las supuestas fiestas privadas de la Selección Argentina.