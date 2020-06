Tamberos advierten que nuevo conflicto sindical puede derivar en desabastecimientos puntuales

Un nuevo conflicto sindical está generando distorsiones en la actividad de Conaprole, la principal industria láctea en el país y una de las mayores empresas nacionales exportadoras, considerando medidas adoptadas por el sindicato, la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole (AOEC), por lo cual se advierte que puede haber un desabastecimiento, pero que se exprese puntualmente, en algunas líneas de productos.

Dada esa realidad, según confirmó El Observador pasado el mediodía de este martes, el directorio de la cooperativa que encabeza Álvaro Ambrois y la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL), gremial de tamberos presidida por Walter Frisch, resolvieron solicitar una reunión de carácter urgente con el ministro de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Pablo Mieres.

El conflicto entre el comando directivo de la cooperativa y el sindicato, que tiene varios antecedentes en los últimos años, tuvo su origen el viernes 19 de junio, cuando se descompuso una de las máquinas en una de las plantas.

Según Frisch, trabajadores vinculados al sindicato se negaron a cambiar la pieza estropeada, pero tampoco aceptaron que la arreglara un tercero.

El Observador procuró desde este lunes la palabra de integrantes de AOEC, sin éxito en la gestión. No obstante, en el sitio portalechero.com este lunes se divulgaron consideraciones de Goichea, presidente de la AOEC: "En las relaciones de trabajo hay marcos, acuerdos y convenios se deben respetar (...) si tenes convenios y se respetan no hay problemas", dijo.

También reconoció la responsabilidad que le corresponde a los trabajadores por lo sucedido y justificó la pérdida de producción a que "hubo roturas" en la maquinaria, lo que "no permitió envasar" el producto.

Tras lo que sucedió el viernes, siempre con base en el relato de Frisch, el sindicato dispuso la realización de una asamblea extraordinaria, que tuvo una duración de 19 horas y media, extensión que se añadió a que AOEC no aceptó que mano de obra un zafral reemplace a los asambleístas,por lo que se perdieron 1.000 kilos de gelatina y algo más de 1.000 kilos de postres.

Frisch explicó que es “gravísimo” el egoísmo de los trabajadores, dado que la empresa no despidió a nadie ni ha tenido que enviar a sus trabajadores a seguro de paro. También mostró indignación con declaraciones de Goichea sobre que “la pérdida es muy poca y que se han perdido cosas más valiosas”.

“Nos parece gravísimo el egoísmo que tiene esta gente, además de que tienen trabajo, porque no se despidió a nadie, no hubo reducción de gente ni de horario ni de personal. Deciden tirar (la producción) porque no quieren que la máquina sea reparada por otro operario”, contó Frisch.

El productor también señaló que a Conaprole no le sobra plata y que es una empresa "que trabaja y que no tira las cosas".

“Estos son los resultados que no queremos, es precio de leche y lo vamos a pagar nosotros, no lo va a pagar el directorio ni va a haber una reducción de los salarios, esto lo vamos a pagar nosotros, los tamberos”, concluyó.

Conaprole: situación "muy tirante"

Un integrante del directorio de Conaprole comentó a El Observador que la situación “es muy complicada, está muy tirante la relación, esa es la realidad”. Y adelantó que en cuestión de horas la cooperativa emitirá un comunicado a la opinión pública para exponer su opinión sobre la situación. Otro directivo señaló que hay gestiones también con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP). Y sobre un eventual desabastecimiento, prefirió no pronunciarse, pero admitió que sería una pena que la población, al igual que los productores, sean perjudicados. En ambos casos se pidió que no trasciendan sus nombres.