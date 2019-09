Taxi eléctrico un cuento chino, mal contado

Sr. intendente de Montevideo. Sr. ministro de Industria Energía y Minería Sr. presidente de UTE. Mi nombre es Jorge Borlido García, C.I.1.1249.597-0 soy periodista agropecuario desde hace casi 30 años. Propietario del Taxi eléctrico STX 0821. En el fin de año de 2016 y ante el cambio de permisarios en la RED TV Color nuestro informativo semanal Sin Rodeos fue discontinuado en su emisión. Ya con 65 años, con la edad, aportes y generación entendimos que quizá era tiempo de pasar por el BPS. Luego de un descanso en el mes de enero, apareció allí una alternativa de permanecer en el ámbito laboral en este caso en una actividad que en plena crisis de comienzos de siglo 2001-2002 había servido para mantenernos activo: el taxi.

En aquel caso como simples choferes, pero gracias al esfuerzo de muchos años y el ahorro familiar teníamos la oportunidad de reincorporarnos a esa actividad y seguir en la carrera laboral. Fue así que el febrero del 2017 ante un llamado de la IMM decidimos presentarnos a licitar por una licencia de taxi. No cualquiera. Era la aventura de lo desconocido el automóvil eléctrico.

El cambio de matriz, la directa ligazón que en nuestra otra actividad tiene el medio ambiente y su cuidado mas las bondades que las propias autoridades señalaban mas los beneficios que se otorgaban hicieron que invirtiéramos nuestros ahorros de años para muchos una bicoca para nosotros una fortuna. Casi US$ 50 mil más seis años de deudas con el BROU. Chapa, adelanto por el vehículo, mampara radio etc, y nuestras propias ilusiones. Era lo máximo seguíamos trabajando y no dependíamos de una magra jubilación. Finalmente e impulsados por la propia IMM que había evaluado “debimos” porque no había otra alternativa, presentar nuestra propuesta con un BYD E6. Su autonomía de carga nos aseguraba trabajar en forma tranquila. Según su manual 300 km por carga avalados por UTE e intendencia. En la práctica con suerte 200 a 220 km. En marzo del 2017 y aun esperando la llegada del vehículo, retomamos nuestra tarea periodística en otro medio y en otras condiciones, pero que igualmente nos daban continuidad a nosotros y a nuestros colaboradores más inmediatos.

El 17 de julio del año 2017 llego nuestro futuro. Hicimos los trámites del caso ante los organismos competentes, BPS DGI, nos asociamos a CPATU a Caycut, pusimos mampara pintamos y el 19 de julio al fin salíamos a la calle con nuestra osada aventura. Como ya estábamos trabajando lo único que hicimos fue incorporar a un nuevo colaborador como chofer, alguien que estaba desocupado y se integraba al circuito formal y creamos una nueva fuente laboral, y allí empezó el suplicio que sigue a continuación.

El vehículo cuyo representante de la marca no es SADAR –el que trae los autos convencionales–, no contaba, ni cuenta aun, con un service posventa adecuado y con un asesoramiento acorde a la nueva tecnología. Para obtener el manual del auto debimos bregar durante meses. Este vehículo viene provisto de un cargador original para lo cual realizamos más inversión a fin de instalarlo en nuestro domicilio. Tanto era el desconocimiento de los técnicos que compramos por $ 16 mil un cable que instalamos y no era el adecuado.

Finalmente en noviembre del 2017 y luego de idas y vueltas teníamos nuestro propio centro de cargas. Impesado para cualquier taxista, la carga en casa tranquilo y mientras dormimos. Antes no obstante sufrimos los inconvenientes de la falta de repuestos. Una pavadita, se astillo el parabrisas delantero y obviamente debíamos recambiarlo. Esperamos un tiempo que llegara pagamos $ 10.420, IVA incluido, aunque nunca el importador nos dio la factura. Se ve que no es necesario otorgarla cuando son autos eléctricos, creo yo. ¿Service? A ese es otro cantar había que esperar al “chino”, a que estuviera en el país y que pudiera resolver cualquier situación. Ir a buscarlo al hotel en la calle Benito Blanco primero, luego en Massini coordinar previamente etc.

Como verán todo una facilidad para un auto de trabajo. Horas y tiempo perdidos. En noviembre ya instalado nuestro medidor de UTE esos de triple tarifa modernos e inviolables, sabíamos y sabemos que el único horario factible de realizar la carga es después de la hora 24. En diciembre y enero no nos llegaba la factura y reclamando nos señalan que había algún problema con “la ruta” ya que este medidor inteligente se controla por parte de UTE desde vaya una a saber que ignota PC. Durante el siguiente cuatrimestre por ese problema se me facturan dos meses juntos hasta el mes de mayo, hasta ahí todo normal.

En junio 2018 nuestro primer desencuentro con UTE ya que se me facturan $ 105.110, aunque después se me realiza nota de crédito y se me cobra $ 12.918 por un consumo de unos 50 días. En el mes de agosto de 2018, se me vuelve a facturar $ 65.653 refacturándose ante el reclamo y se paga $ 10.714. En setiembre de 2018 vuelve a venir una factura de $ 51.681, nuevo reclamo y facturación y pago por $ 7.022 En noviembre de 2018 aparece nuevamente una factura de $ 52.810 de lo que termino pagando $ 7.088. Ante esa situación consulto a UTE y se me aconseja poner un timmer para que el cargador del auto solo este en funcionamiento a partir de la hora 24. Como el auto a su vez tiene interiormente un programador lo pongo para que comience 00.10. A partir de ese momento quien efectúa la conexión es quien escribe y no el chofer para así evitar los posibles errores del mismo. Sin embargo, enero y febrero de 2019 se reiteran las facturaciones de $ 54.090 ( pago $ 18.680) y $55.482 ( pago $ 18.684). En ese intermedio y ante innumerables reclamos al importador del vehículo por el mal funcionamiento en la dirección hidráulica ( Abriley S.A.) y luego de una discusión telefónica y la correspondiente demora, más la amenaza de no vendernos más repuestos si hacíamos publica la denuncia de mal servicio, nos realiza el cambio de la caja de dirección a un costo de US$ 1.600 más IVA: una bicoca. Por cierto nunca nos dio factura.

Volvamos a UTE. Los meses siguientes fueron de facturaciones normales para el consumo del auto. Hasta el mes de junio ya que esa factura que me llega por $ 54.339 finalmente me comunican que hay un error del sistema y se me factura $ 6.550. En julio de 2019 la situación se reitera. Y se me facturan $ 55.684 contestándose por parte de UTE que no hay lugar al reclamo. Como el auto tiene desde su salida colocado por UTE un controlador de recorrido se me indica que a pesar del timmer conectado, de la propia computadora del vehículo este durante seis días en julio carga a partir de la hora 23. Así de exacta, habiendo llegado al punto de carga en horarios anteriores a ese ( tengo la información de la propia UTE). Por cierto UTE sabe también a qué hora al otro día abandono el auto el lugar de carga y comenzó a trabajar, por lo que de nada sirve haberlo cargado en el horario más caro como una avivada si el auto no trabajó hasta el otro día y muy posterior a las 7 de la mañana horario que vence la tarifa llamemos nocturna.

Este mes nuevamente se me facturan $ 53.938 por lo que estoy “adeudando“ por el consumo del vehículo eléctrico que normalmente ronda los $ 6.200 pesos mensuales la friolera de $ 105.110 lo mismo que recaudo en un mes de trabajo son contar los gastos. Pero eso no es todo, Nos reunimos con el director de Movilidad de la intendencia Sr. Márquez unos 20 propietarios de taxis eléctricos para plantear varias dificultades siendo acompañados por el presidente del gremio Sr. Salanova. De los reclamos efectuados, repuestos service, más cargadores hasta ahora no se cumplió ni uno solo.

Con UTE se ha reclamado ya que no se dispone de los cargadores suficientes para todos los vehículos (44) que cargan en Santiago de chile o Juanico y donde habitualmente siempre hay varios rotos. Un capítulo aparte es la tarifa. En los cargadores de la calle Joanicó esta es casi un 50% superior a la de la calle Santiago de Chile. Sin solución tampoco para esto. Entonces yo pregunto ¿el futuro es eléctrico? Para eso invertimos entre US$ 80 mil a US$ 100 mil cuando además se incorporan autos de aplicaciones y se licitan más chapas de taxi cuando hoy el servicio no es rentable? Para eso pagamos cuotas de $ 25 mil a $ 30 mil pesos promedio cada mes por los leasing? Para eso creamos fuentes de trabajo? Para eso creímos en las propuestas del exintendente Martinez y asesores. Desde julio del 2017 cuando creí que le hacia un bien al país y al medioambiente solo vivo de sobresalto en sobresalto. Mi salud se ha deteriorado sensiblemente y es comprobable ya que en marzo se me extirpo un tumor maligno. ¿Cuánto de este mal tiene que ver con este “cáncer” que es hoy el taxi eléctrico BYD importado por Abriley SA que no da adecuado servicio y solo piensa en la colocación de los ómnibus eléctricos en estos días? Me siento engañado, defraudado, esquilmado y agréguenle a estos términos todos lo que quieran y en ello no sumo a los restantes 26 integrantes de un grupo forzado a juntarse y que desde hace meses mantiene reuniones, encuentros, diálogo, pero que hasta ahora no tiene ninguna solución y vive situaciones similares a las mías.

Quizás el año electoral me de alguna respuesta y solución a este problema al que me alentaron a ingresar. Así que espero todos sepan qué pasa con los autos eléctricos cuando se invierte y apuesta a él, que les va a pasar a esos supuestos 30 nuevos ingenuos que como yo quedaran enchufados.

Jorge Borlido García

periodista agropecuario