Taylor Swift conmueve a Buenos Aires con su primer show en el Monumental

Llegó el esperado día y la fiebre Taylor Swift se apodera de Buenos Aires y más allá, con el estadio de River Plate como epicentro. Esta noche, el 9 de noviembre, Taylor Swift se presenta por primera vez en Argentina, y desde horas tempranas, alrededor de 70 mil fanáticos han llenado el estadio Más Monumental para sumergirse en los himnos de la superestrella del pop estadounidense.

Aproximadamente a las 20.40, comenzó la acción cuando, tras una cuenta regresiva de tres minutos, Taylor Swift hizo su entrada triunfal con "Miss Americana & the Heartbreak Prince", la primera de una extensa lista de 45 canciones que abarcan gran parte de su carrera. La audiencia recibió a la artista con una ovación ensordecedora que perduró varios segundos, y por un momento, Taylor se detuvo para contemplarla, admirada por la fuerza de sus seguidores argentinos, conocidos como swifties.

El primer acto del espectáculo, titulado "Lover", continuó con temas como "Cruel Summer", "The Man", "You Need to Calm Down", "Lover" y "The Archer". Luego, arrancó con el bloque "Fearless", interpretando su canción homónima y también "You Belong With Me", lo que llevó a la multitud al delirio.

taylor acaba de experimentar el mejor publico del mundo pic.twitter.com/uH0uopImLU — agus 11/11 the eras tour 🇦🇷 (@swiftscaloneta) November 9, 2023

Taylor Swift en la Argentina