“Te saquearon y te dijeron borracho toda la vida”: el sentido mensaje de Luis Aguiar para O’Neill

Luis Bernardo Aguiar le dedicó unas sentidas palabras a Fabián O’Neill, el exfutbolista de 49 años fallecido este domingo en Montevideo tras luchar contra el alcoholismo durante los últimos años y tras haber sido internado en CTI el pasado sábado.

El “Canario” destacó la calidad del “Mago” y también fue duro con quienes se aprovecharon de él.

“Se nos fue el MEJOR JUGADOR DE TODOS!! No me vengas con grandes figuras”, escribió Aguiar en su Instagram.

“Fue y será eternamente el jugador más completo de todos los tiempos… Ni las historias con pelota de trapo y que jugaban impresionante y qué sé yo, no existe ninguno en la historia del fútbol uruguayo como él y jamás lo habrá”, agregó.

AFP

Fabián O'Neill

Luego, fue crítico con quienes se burlaron de O’Neill y su enfermedad.

“Se rieron tanto de vos y le diste de comer a un pueblo, te robaron todo, te saquearon y te dijeron borracho toda la vida”, escribió Aguiar.

“Fabián querido, andá, descansá en paz que seguro esta manga de hdp que hay en Uruguay hoy ya no tendrán de qué hablar…”, agregó. “Ojalá no te lloren todos los mugrientos que te fueron pidiendo trabajo y para comer y te cagaron durante años!!”.

Gentileza Federico Reyes, @JuventudUy Luis Aguiar

Por último, Aguiar destacó el gesto de O’Neill cuando se quedó con una de sus camisetas.

“Te llevaste mi casaca número 7 del Estadio Centenario y no sabés lo orgulloso que estoy por ese día. ¡Descansa en paz MAGO!”, dijo el Canario.

Las palabras de Luis Aguiar para Fabián O'Neill

Fabián O'Neill, que integró la selección de Uruguay que participó en el Mundial de 2002 y también jugó en Juventus de Turín, murió el domingo a los 49 años por una cirrosis crónica.

"¡Hasta siempre Mago!", tuiteó el Club Nacional de Football, donde O'Neill debutó en primera división, al informar sobre su fallecimiento.

O'Neill, que abandonó el fútbol en 2003 a los 30 años y que tuvo durante su carrera profesional y posteriormente problemas de alcoholismo, se encontraba internado desde el sábado por una hemorragia en un hospital de Montevideo, donde falleció este domingo.

El talentoso jugador dijo en su momento: "Cuando jugaba al futbol llegue a tener 15 millones de dólares en el banco; me lo gastaba en mujeres y alcohol, pero también le llenaba la mesa con comida a gente que lo necesitaba. Hoy que soy pobre, me cruzo con esa gente que ayudé y ni me saludan".